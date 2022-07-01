影／芒果澳門驗出新冠病毒 陳吉仲：我們的芒果確診？

澳門傳出台灣芒果6月29日新冠病毒核酸檢測呈陽性，澳門市政署將20箱100公斤芒果全數封存銷毀、相關業者產品暫緩進口一周。農委會主委陳吉仲上午對此表示，全世界只有中國及其所屬經貿關稅領域、會針對農漁產品檢驗新冠病毒，這次芒果連同之前白帶魚、凍竹莢魚包裝樣本也檢出新冠病毒陽性，但衛福部先前就強調我方檢驗結果都是陰性。

陳吉仲表示，目前沒有任何證據顯示農漁產品上的新冠病毒會傳染給人，而我們台灣檢驗的樣本都是陰性 ；而WTO、歐美許多國家都針對這部分向中國申訴、希望中國依照國際規範、科學依據來處理，以免傷害兩岸農漁產貿易。

他反問說，如果跟消費者講，我們的芒果確診了，這樣不是很奇怪嗎？

陸方昨天宣布30日起暫緩涉事廠商相同來源產品的進口一周」而大陸海關總署6月曾先後公告，從台灣輸往中國大陸的冰鮮白帶魚、凍竹莢魚的包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，並按規定暫停接受台灣涉事相關水產品生產企業的產品申報一周。

大陸國台辦發言人馬曉光日前表示，海關將加大對台灣輸入冷鏈產品及其外包裝的新冠病毒核酸檢測，嚴格防範新冠肺炎疫情輸入風險，切實保護大陸民眾健康安全。