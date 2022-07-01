富貴角燈塔極北點騎遊開跑 串聯基隆北海岸自行車路線

交通部北觀處推出極北點騎遊系列活動，規畫以富貴角燈塔為主題，串聯基隆、北海岸地區自行車旅遊路線，從7月至10月陸續推出多項活動，沿著台2線一路與大海並肩而行，不論是自然地景、生態旅遊或水域遊憩應有盡有。

北觀處近年打造雙灣、灣塔、萬金及外木山友善自行車道，沿途經過淺水灣，芝蘭海上觀景平台，白沙灣，極北點富貴角燈塔，中角灣，野柳地質公園等北海岸知名景點，沿著台2線可享海天一色，風光優美。

極北點騎遊系列活動，從7月至10月陸續推出「自主騎遊認證活動」、「志工領騎訓練」、「自行車夏令營」以及「極北點富貴角燈塔騎遊活動」等一連串精采活動。

北觀處長陳美秀說，規畫結合北觀處轄區內自行車道，辦理志工領騎培訓活動，並邀請轄區內自行車友善旅宿業者及皇冠海岸觀光圈業者共同參與，提升自行車知識與技能，讓來到北海岸的車友們能享受到友善的自行車旅遊服務。

自主騎遊認證活動為期4個月，依序推出雙灣、灣塔、萬金、外木山4條路線認證，參加者只需要在報名網站上填入基本資料即可參加本活動，報名完成後再前往指定路線及地點打卡，上傳至報名網站即可兑換電子版自主騎遊認證證書及該路線抽獎資格，每人最多可獲得4次抽獎機會，集滿4條路線認證還可加抽捷安特腳踏車。

今年暑假，北觀處還特別推出自行車夏令營活動，主要招收對象為小學三年級到國中二年級的學生，凡有道路騎乘經驗，能維持單車穩定前進者，均可報名參加。

極北點富貴角燈塔騎遊活動安排兩條路線，從白沙灣遊客中心出發，其中一條路線，全長約44公里，途經石門區、金山老街、萬金自行車車道，於中角灣國際衝浪基地進行補給後，前往富貴角燈塔，隨後返回白沙灣遊客中心；另一條路線，全程約 16公里，前往麟山鼻木棧道、軍人碉堡、雙灣自行車道、風芝門自行車道後，到芝蘭公園進行補給，隨後折返回到白沙灣遊客中心。

相關活動訊息可參考：

活動報名連結： https://bit.ly/3ne06VT

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1