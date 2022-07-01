《螢火蟲之墓》將首度在台上映！影史最感動的動畫大銀幕獻映

1988年4月，《螢火蟲之墓》正式在日本上映，34年來，它早已感動了無數觀眾，也讓二戰時最悲苦的百姓情懷，深深烙印在你我的心中。

《螢火蟲之墓》改編自日本小說家野坂昭如的小說，他以自己的親身經歷，寫下這扣人心弦的名著，小說的內容靈感取材於作者在中學期間遇到神戶大空襲時，為了避難所經歷的一連串事蹟，他帶著同樣是收養、沒有血緣關係的妹妹一路逃難所發生的故事。

由於內容深刻、揭開了戰火下的無情和絕望，你我似乎都能在那如膠似漆的兄妹情感裡，感受到大時代下的迷惘，在那個看似晦暗的世界裡，也許僅剩一點點螢火蟲的微光，映照著彼此的希望。

當年，本片在吉卜力工作室導演高畑勳的執導下締造了許多紀錄，也成了日本動畫發揚光大的根基之一。

《螢火蟲之墓》入選日本影史10大電影

圖／節子的可愛純真令許多人印象深刻。Applause 遠見提供

時至今日，日本動畫於全球各地百花齊放，從《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》到《咒術迴戰》，以及近期熱播的《SPY x FAMILY 間諜家家酒》接續成為現象級作品，都不只吸引亞洲觀眾，在歐美地區同樣擁有大批粉絲，可見日本動畫的魅力驚人。

不過在此之前，宮崎駿、高畑勲和《新世紀福音戰士》庵野秀明等導演絕對是將日本動畫推向國際的重要功臣，國外媒體《collider》就根據IMDb評分，整理出「日本影史十大電影」，吉卜力工作室的《魔法公主》、《螢火蟲之墓》、《霍爾的移動城堡》與奧斯卡最佳動畫長片《神隱少女》就佔4部之多，新海誠《你的名字》同樣入榜。

其中，高畑勲的《螢火蟲之墓》更被形容為既美麗又令人難以忘懷，劇情不迴避戰爭的殘酷現實及其對平民百姓的影響，是有史以來最偉大的戰爭電影之一，也是日本動畫的里程碑。

《螢火蟲之墓》揭開戰火下的無情和殘酷

圖／變成孤兒的清太與節子兄妹只能相依為命。Applause 遠見提供

高畑勲以細膩而寫實的手法，如實呈現了戰爭的殘酷和手足之間的情感。

劇情講述二次世界大戰尾聲，美軍猛烈轟炸日本，清太與節子兄妹的母親重傷不治，兄妹只能投靠親戚，戰爭使物資短缺，當食物逐漸吃完，兄妹也遭到阿姨一家人冷言冷語，清太決定帶著妹妹離開，搬到廢墟獨立生活，白天在街頭乞討、晚上抓螢火蟲，回想美好的過去。

但戰爭下人人自危，行乞生活撐不了多久，清太開始偷竊食物，妹妹卻病得越來越嚴重，當清太四處奔波時，發現日本已經戰敗，悲劇卻不僅如此……

高畑勲影展 全台大螢幕上映

圖／電影中象徵希望的螢火蟲卻同時也是戰火。Applause 遠見提供

為紀念大師高畑勲，片商特別還舉辦「高畑勲影展」，包含過去未正式全台上映的《螢火蟲之墓》，將在7月8日起登場。

吉卜力工作室的作品陪伴許多觀眾長大，不同於其他童趣風格的作品，高畑勲所導演的《螢火蟲之墓》講述戰爭烽火下一對孤兒兄妹的遭遇，因為寫實呈現戰爭所帶來的悲傷而成為日本影史經典，在過去「最催淚的吉卜力動畫」票選活動裡，《螢火蟲之墓》獲得壓倒性的投票數，毫無懸念奪得冠軍，

值得一提的是，當年吉卜力大膽爭取《龍貓》、《螢火蟲之墓》兩部電影聯映，史無前例的作法引發業界轟動，所有人都認為是「不可能的任務」，結果最後《龍貓》成為家喻戶曉的動畫，《螢火蟲之墓》收穫了零負評口碑，吉卜力也憑藉這兩部作品在日本影壇徹底打響名聲，有著舉足輕重的地位，《螢火蟲之墓》更在法國達成在法國連續上映20年的創舉。

高畑勲影展包含《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》、《隔壁的山田君》、《輝耀姬物語》以及與宮崎駿聯手企劃製作的《熊貓家族》都即將大銀幕上映，喜歡這些作品的影迷們千萬不能錯過這難得的機會。

圖／《螢火蟲之墓》劇照。Applause 遠見提供

圖／《螢火蟲之墓》劇照。Applause 遠見提供

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