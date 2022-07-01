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澳門稱台灣芒果新冠陽性 食藥署：有必要會加驗

中央社／ 台北1日電

繼中國指台灣的竹莢魚外包裝驗出COVID-19病毒，澳門今天也稱台灣的芒果驗出病毒。食藥署今天表示，先前竹莢魚、白帶魚共檢驗34支檢體均陰性，若有必要也會檢驗芒果。

中國大陸日前指從台灣進口的白帶魚、竹莢魚包裝驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，禁止進口1週，衛生福利部食品藥物管理署啟動自主抽驗，34支內外包裝檢體均陰性，還台灣漁民清白。

澳門日報報導，一批自台灣進口的芒果樣本6月29日COVID-19核酸檢測陽性，20箱共重100公斤涉事貨物全數封存銷毀，即日起暫緩廠商相同來源產品進口1週。

食藥署公關郭旭棋今天上午告訴中央社記者，食藥署主要負責國內流通食品的安全，早在民國109年底就因應COVID-19疫情針對進口冷凍食品外包裝進行檢驗，超過1200件樣品均為陰性，顯示病毒殘留在食品外包裝風險相對低。

郭旭棋說，近來因中國頻頻傳出白帶魚、竹莢魚外包裝驗出COVID-19病毒，指揮中心也指示食藥署針對境內流通產品進行檢驗，34支檢體均陰性；後續如指揮中心評估芒果有檢驗必要，也會協助進行檢驗。

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