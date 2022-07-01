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寶齡富錦「克菌寧潔淨液」成分低於標規 食藥署勒令下架500桶

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
寶齡富錦生技股份有限公司生產的消毒劑「克菌寧潔淨液 0.5% EASY ANTISEPTIC CLEANSING SOLUTION 0.5%」，經安全性試驗發現成分含量低於規格，廠商主動通報，食藥署要求回收。圖／食藥署提供
寶齡富錦生技股份有限公司生產的消毒劑「克菌寧潔淨液 0.5% EASY ANTISEPTIC CLEANSING SOLUTION 0.5%」，經安全性試驗發現成分含量低於規格，廠商主動通報，食藥署要求回收。圖／食藥署提供

食藥署今天公布藥品回收警訊，由寶齡富錦生技股份有限公司生產的消毒劑「克菌寧潔淨液 0.5% EASY ANTISEPTIC CLEANSING SOLUTION 0.5%」，在進行12個月持續性安定性試驗時，發現主成分含量偏離原核准規格，廠商主動通報，因此啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，此次發現主成分偏離原核准規格批號，為「395-2101」，而該藥品主成分為CHLORHEXIDINE GLUCONATE，主要用於一般外用消毒，可做初步傷口處理，若對藥品有使用疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。

洪國登指出，這批產品是外用消毒液、成分非酒精，多用於醫護人員手部清潔、病人傷口清潔，此次問題是含量低於規格，使用效果可能沒有預期好，但基本上還是有效，且不會有太大問題。該產品一桶約4公升，屬於大包裝，主要銷售醫療機構，一般民眾不太會購買到。

洪國登表示，該產品目前上市1年，總批數約500桶，已要求廠商應於今年7月20日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。若廠商未依規定辦理，依藥事法可處20至500萬元；醫療機構若未配合回收，可依法處2至10萬元。

食藥署 醫護人員 酒精

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