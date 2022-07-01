雙颱生成降雨增 氣象局估此時間最接近台灣

颱風芙蓉及艾利相繼生成，根據目前中央氣象局發布路徑潛勢預報，明晚8時颱風芙蓉位置在中國廣東、海南一帶，颱風艾利則是在日本宮古島附近，是雙颱最接近台灣的時刻。

中央氣象局雖評估對台灣影響較小，但仍提醒今天起天氣會變得較不穩定，南部及東南部地區逐漸轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，今日下午之後在各山區及南部地區降雨較明顯，還是要留意強降雨伴隨的雷擊及強陣風；氣溫方面，白天高溫31至34度，其中新北市有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出做好防曬。

另外，基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區有較強陣風；中南部、花東、蘭嶼綠島及金門、澎湖沿海有長浪發生的機率，海邊活動的朋友注意安全。