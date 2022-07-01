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中部兒童後新冠特別門診 中醫大兒童醫院今率先開放
中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯說，面對這波Omicron疫情，台中市推估將有近3萬名長新冠兒童青少年族群，需要兒童後新冠特別門診的整合照護。中國醫藥大學兒童醫院率中部之先，推出全時段兒童後新冠特別門診。
王志堯說明，兒童罹患新冠肺炎後四周，甚至超過12周，仍可能持續影響心肺功能、神經系統、內分泌系統，即為兒童後新冠（長新冠）感染後症候群。臨床上可觀察到許多因為呼吸喘、失眠、過敏、肌肉疼痛就醫的個案，嚴重影響孩童的學習專注力、心理情緒、精神體力與生活品質。
王志堯指出，中國醫藥大學兒童醫院為新冠肺炎專責醫院責無旁貸，透過「中醫大兒童醫院後新冠兒童診治及照護計畫，特別規劃全時段的兒童後新冠特別門診，結合兒童感染科、兒童神經科、兒童心臟科、新生兒科的各科專業，免除家長跨科就醫的困擾，即時幫助孩童緩解症狀，並透過定期評估追蹤改善的程度。
王志堯提醒家長，家中孩童、青少年確診痊癒後仍有症狀並已超過四周，建議就近前往兒童後新冠特別門診就醫。兒童後新冠可能有的症狀包括失眠、耳鳴；咳嗽、有痰；喘不過氣、胸悶胸痛、心悸；昏昏欲睡、全身無力、容易疲倦；注意力不集中、記憶力變差、腦霧；長疹子、過敏；頭暈、頭痛；肌肉關節疼痛；嗅味覺改變、噁心嘔吐等。
王志堯領導的過敏免疫及微菌叢研究中心，以免疫基礎研究找到阻止病毒感染侵入宿主細胞的肺泡表面蛋白D的片段rfhSP-D，獲第十八屆國家新創獎肯定，並已申請美國臨時專利。
王志堯說，台灣缺乏長期的新冠追蹤研究，因此積極進行多項兒童新冠疾病相關的臨床及基礎研究，並展開台灣長期性流行病研究，期能造福新冠疾病病童及家庭。
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