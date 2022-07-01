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今起易有短時強降雨 彭啟明：颱風環流將影響台灣風場

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天開始雨勢將會逐漸增多，主要會在西半部，尤其中南部，容易有短時強降雨發生機會。本報資料照片
今天開始雨勢將會逐漸增多，主要會在西半部，尤其中南部，容易有短時強降雨發生機會。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，每年的7到10月是西太平洋颱風發展較多的月份，也就是我們所稱的颱風季。目前在台灣西南方的約8百多的海面上，今年第3號颱風芙蓉正在往廣東到海南附近當中，預計周六、周日兩天可能在廣東雷州半島附近登陸。

彭啟明說，而鵝鑾鼻東南東方約1千多公里的熱帶性低氣壓，也有機會在今天發展成為第4號颱風艾利，預計將往北或朝西北直接前進，這也對台灣沒有直接影響，這兩個颱風相距約有1800公里，也不會有顯著的交互作用。

不過，他說，今天吹偏東南風，北部的台北盆地容易發展較高溫，上看35-36度，外出務必要防曬防中暑。

彭啟明表示，台灣正位於兩個系統的中間，颱風雖未直接影響，但台灣環境的風場也受到颱風環流的影響，目前台灣吹著偏東到東南風，尤其東半部有大片對流雲系，也對東半部從花蓮台東到恆春半島也不時有雲系移入，也有較大雨勢，在這幾天將逐步轉為偏南到西南風。

他說，今天的水氣略再增多，加上低壓帶北上，天氣將轉不穩定，西半部的對流雲系將會增多，也將不限於是午後熱對流，早晚都會有對流雲系發展或移入，今天開始到周六、周日由於位於這兩個低壓系統環流下的大低壓帶當中，不穩定及水氣都會明顯增大，雨勢將會逐漸增多，主要會在西半部，尤其中南部，容易有短時強降雨發生機會。

而下周一開始到下周三、周四都會是穩定的偏南風，彭啟明說，也是顯著容易有午後雷陣雨的天氣，尤其是南部的下雨機會會增加很多，這要改變就要等下周四、周五太平洋高壓從日本東南方海面逐漸往南移後，高壓勢力重新延伸到台灣附近，才會有顯著改變，這個變化情形也有待後續關注，仍有些變數。

鵝鑾鼻東南東方約1千多公里的熱帶性低氣壓，也有機會在今天發展成為第4號颱風艾利，預計將往北或朝西北直接前進。圖／取自氣象局網站
鵝鑾鼻東南東方約1千多公里的熱帶性低氣壓，也有機會在今天發展成為第4號颱風艾利，預計將往北或朝西北直接前進。圖／取自氣象局網站
目前在台灣西南方的約8百多的海面上，今年第3號颱風芙蓉正在往廣東到海南附近當中，預計周六、周日兩天可能在廣東雷州半島附近登陸。圖／取自氣象局網站
目前在台灣西南方的約8百多的海面上，今年第3號颱風芙蓉正在往廣東到海南附近當中，預計周六、周日兩天可能在廣東雷州半島附近登陸。圖／取自氣象局網站
芙蓉颱風（左）正在往廣東到海南附近當中，熱帶性低氣壓（右）也有機會在今天發展成為第4號颱風艾利，這兩個颱風相距約有1800公里，不會有顯著的交互作用。圖／取自氣象局網站
芙蓉颱風（左）正在往廣東到海南附近當中，熱帶性低氣壓（右）也有機會在今天發展成為第4號颱風艾利，這兩個颱風相距約有1800公里，不會有顯著的交互作用。圖／取自氣象局網站

颱風 彭啟明

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