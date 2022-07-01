今天有機會出現雙颱 鄭明典：距離還維持對台灣很友善

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天有機會出現雙颱風，一左一右在台灣兩側，距離還維持的對台灣很友善，「將當作來為氣象局慶生好了」。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年第3號颱風芙蓉位於南海，將往廣東海南附近，菲律賓東方的熱帶性低氣壓將發展為第4號颱風艾利，將往琉球群島方向移動，這兩個系統對台灣沒有直接影響。