未來一周注意強對流 吳德榮：雙颱環伺不侵台

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱芙蓉朝廣東前進；菲律賓東方熱帶低壓也將發展為輕颱艾利，朝琉球海面前進。

他說，雙颱之間的距離太遠，不致有藤原效應（雙颱效應）；台灣在兩颱之間，受直接侵襲的機率雖低，但水氣增多、大氣很不穩定，未來一周皆應注意強對流的發生。

吳德榮說，今天台灣東側水氣增多，東半部及恆春半島有局部陣雨；西半部晴午後多雲，高溫仍在35度左右，應注意防曬、防中暑；午後桃園以南山區及部分平地有雷雨發生的機率，仍有較大雨勢，應注意天氣變化及氣象局特報。北部23至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至34度。

吳德榮說，明天至下周二台灣在雙颱之間，受到直接侵襲的機率雖低，但各地雲量增多，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣輻合帶來不穩定的大氣，迎風面的南台灣南部、東南部以及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意氣象局的特報。