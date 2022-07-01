中正紀念堂轉型你也可以參一腳 新願景概念競圖起跑

中正紀念堂園區的轉型與改造，攸關台灣當代城市生活的形塑和社會價值的再造。台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會國內三大空間規劃設計專業學會，共同發起「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，即日起開放報名。歡迎對此議題有想法、有熱忱的各界好手報名。第一階段交件截止日為11月10日。未來將經由兩階段評審過程，預計於2023年2月下旬選出最後的優勝團隊，並舉辦成果展覽。

競圖的交件內容，不限圖面，參賽者可繳交圖面或影像作品。評審團將根據參賽者對「設計議題的回應」選出初選入圍者；決選再根據：1. 設計議題的回應、2. 基地與歷史脈絡的了解與分析、3. 創意構想與論述的清晰表達、4. 民眾參與計畫的互動等四大標準，選出各組優勝者。

競圖活動分為三個主軸：1. 公開競圖 2. 民眾參與 3. 成果展覽與討論。公開競圖對象分為「學生組」和「社會組」兩組，初選交件截止日為11月10日，評審團預訂於12月1日公布初選入圍者社會組、學生組各15組，每組入圍者頒發新台幣15萬元獎金；入圍者需於2023年2月15日繳交決選作品，再由決選評審團選出各5組優勝者，每組再頒發新台幣30萬元獎金，所有的入圍者及優勝者作品都將納入成果展覽。

徵求空間構想的同時，也建構開放、多元的平台，在今年7月到明年成果展覽期間，辦理「想像中正紀念堂的一百種方式」民眾參與系列活動，包括「中正要討論」主題講座、「路上觀察工作坊」、「人權歷史真人圖書館」、「空間轉型構想肥皂箱開講」、「回到基地：給競圖者的導覽小旅行」等各式主題活動，讓大眾對於中正紀念堂園區轉型的各種期待和蓬勃討論，得以聚焦、凝聚共識。

成果展覽，將由知名建築學者王俊雄擔任策展人，整合公開徵件活動的30件入圍及優勝的成果，並邀請歷年來曾經以中正紀念堂為基地製作畢業設計的優秀作品10組，以及5組國內外優秀資深的建築團隊提出設計作品，於2023年4月舉辦「中正紀念堂園區新願景概念競圖成果展覽」，在展覽期間也會有各種民眾參與的管道，拓展本次活動的社會對話與參與向度。

「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」詳細資料與報名辦法，請至活動網站（http://transckspark.tw）下載，其他相關資訊與最新消息請瀏覽台灣現代建築學會、都市設計學會、 景觀學會FB粉絲頁。如對競圖報名、民眾參與活動有任何問題，請洽「中正紀念堂園區新願景概念競圖執行小組」游觀創意策略有限公司：電話：02-2517-7135（每週一至週五10:00-17:00）或email至info@vipassanacreative.com。