孫翠鳳演田都元帥為北藝除煞 開箱戲東海鍾離將完售

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
孫翠鳳率領明華園演員，各自扮演田都元帥和五路財神為即將正式開幕的北藝中心祈福除煞。記者陳宛茜／攝影
孫翠鳳率領明華園演員，各自扮演田都元帥和五路財神為即將正式開幕的北藝中心祈福除煞。記者陳宛茜／攝影

相隔17年，孫翠鳳再扮「戲曲之神」田都元帥，為北藝中心祈福除煞！北藝中心7月2日起進行開幕季演出，不僅邀來明華園演出開箱大戲「東海鍾離」，明華園首席編導、國家文藝獎得主陳勝國更為北藝中心量身打造「淨台開箱儀式」，由無敵小生孫翠鳳扮演戲神田都元帥率領眾仙為北藝中心帶來祝福。而明華園魅力驚人，7月2日、3日演出三場的「東海鍾離」已近乎完售、一票難求。

今天下午三點半，明華園由孫翠鳳率領五位演員，各自扮演田都元帥和五路財神為即將正式開幕的北藝中心祈福除煞。田都元帥被台灣戲曲界奉為保護神，祂也是驅邪制煞的重要儺神。台灣傳統戲院開張前都要舉行淨台祈福儀式，包括五路財神與田都元帥。明華園團長陳勝福表示，明華園早年曾為多間傳統戲院淨台祈福，但為現代劇院淨台還是第一次。孫翠鳳則說，她上次演田都元帥已是17年前。

北藝中心董事長劉若瑀表示，明華園是台灣之寶，歷年不管是國家戲劇院、台中歌劇院、衛武營還是台灣戲曲中心開幕，都要由明華園打頭陣，所以北藝中心也不能免俗，一定要請明華園來開箱演出。而明華園也很夠義氣，拿出一台打磨了多年的「東海鍾離」為北藝開台。

陳勝福則說，許多場館找明華園做開幕演出甚至指定開幕首檔，也許是因為明華園總團是本土劇種的代表團隊，加上舞台運用保留內台時期「機關變景」特效的概念，高規格的要求正好可以測試每個劇場的硬體設施。此外也因為明華園總團保存了傳統戲院「淨台祈福儀式」的表演，非常適合開箱演出

「東海鍾離」取材自民間蓬萊八仙中東漢大將鍾離權成仙的故事。傳說中鍾離權是由東華帝君贈他青龍劍並傳授劍法，度化他成為蓬萊第二位神仙，而東華帝君轉世成為呂洞賓，是蓬萊第五位神仙，這個有趣的傳說中成為「東海鍾離」的故事靈感。陳勝福表示，在明華園的舞台上，東華與鍾離權有了交集與衝突，兩人面對問題做出的「選擇／抉擇」將會影響了另一個人的未來，而「選擇／抉擇」就是「東海鍾離」要探討的主題。

相隔17年，孫翠鳳再扮「戲曲之神」田都元帥，為北藝中心祈福除煞。記者陳宛茜／攝影
相隔17年，孫翠鳳再扮「戲曲之神」田都元帥，為北藝中心祈福除煞。記者陳宛茜／攝影
北藝中心7月2日起進行開幕季演出，不僅邀來明華園演出開箱大戲「東海鍾離」。圖中為北藝中心董事長劉若瑀，右二為孫翠鳳、左一為陳昭賢。圖／北藝中心提供
北藝中心7月2日起進行開幕季演出，不僅邀來明華園演出開箱大戲「東海鍾離」。圖中為北藝中心董事長劉若瑀，右二為孫翠鳳、左一為陳昭賢。圖／北藝中心提供
明華園由孫翠鳳率領演員，各自扮演田都元帥和五路財神為即將正式開幕的北藝中心祈福除煞。圖／北藝中心提供
明華園由孫翠鳳率領演員，各自扮演田都元帥和五路財神為即將正式開幕的北藝中心祈福除煞。圖／北藝中心提供

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