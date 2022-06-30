獨／超額死亡淪衛福部互踢皮球 憑猜測推給老化和低溫

衛福部統計處今公布去年死因排名，新冠肺炎位居第19名。去年死亡人數較前年增加1萬多人，創歷年增幅新高，也出現2016年霸王寒流後首度死亡率及標準化死亡率同時增加的現象。對此，統計處歸因於「人口老化」與「去年一月長達九天低溫」兩因素，不過，此歸因並非基於因素分析，僅憑觀察和猜測。

至於疫情造成之超額死亡衝擊，統計處和疾管署都推說此議題應為對方之業務，也都直接引用《經濟學人》資料，強調台灣經歷兩波本土疫情，今年5月底超額死亡仍為負2000人。不過，統計處與疾管署也都無法說明《經濟學人》推估超額死亡的方法；亦無法回應，為何當全球各國都以超額死亡為疫情衝擊重要指標，台灣官方的年度死因統計卻毫不分析。

統計處副處長劉訓蓉表示，去年新增死亡數創新高，人口老化應為主因，也可能是2020年落實防疫而倖免於肺炎流感死亡的長者，延遲到隔年1月才因低溫刺激而死亡。如何證明去年死亡受人口老化和低溫的影響遠勝其他因素？劉訓蓉坦言，上述歸因是根據觀察數據並猜測可能因素，並非統計分析結果，但人口老化應是主因。

超額死亡的計算以全死因死亡數為基礎，此資料由衛福部掌握，但並未分析。劉訓蓉表示，統計處非公衛專業，要問疾管署。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，超額死亡是統計處業務，疾管署也沒算。至於經濟學人如何推估？統計處和疾管署都說不知道，但都強調，台灣自2020年至今年5月30日，仍為負2000人。

台大社會學系退休教授薛承泰以2020年為基期，考量2021年人口結構老化、氣候變遷等諸多因素，再扣掉官方公布確診致死與疑似疫苗接種後的死亡，算出2021年不明原因的超額死亡人數，介於6000至7000人之間，約占去年18萬人的4%。

「不希望忽略任何死亡，唯有去分析，才知道怎麼防疫。」薛承泰指出，這些人可能死於醫療排擠、死於被疫苗誘發疾病，也可能是未確診就死亡的黑數，規模是當年度官方公佈確診致死人數的好幾倍。

薛承泰說，他可以接受衛福部沒算這麼清楚，因為計算方式不容易有共識，官方不想給自己找麻煩。若衛福部也可以查清楚《經濟學人》的計算方式，也可以直接照著算，不然就是像現在這樣，讓學者專家去說，官方只要默認就好了。

台大醫學院急診醫學科臨床教授李建璋表示，當死亡率及標準化死亡率同時增加，10大死因排名又沒有明顯變化，這時應思考10大死因以外的因素。衛福部若要歸因於人口老化和低溫，也應使用統計方式去證明，這個分析並不難。

「天氣、老化，這些都是不可控的因素，但死因分析的積極意義，是為了找出可控因素。」李建璋提醒，傳統死因分析的邏輯，是為了找出死亡的「可控因素」，例如慢性病；醫師長期填寫死亡診斷書的習慣也是如此，主要死因都會優先寫慢性病。

李建璋表示，面對突然爆發的急性傳染病，可控因素是比慢性病更大，也應透過分析去探究。但要注意的是，這時應跳脫原本的分析傳統，另外針對急性疾病死因去做統計，才能釐清新冠死亡與超額死亡的真實影響。比如，防疫措施是否也減少了癌症病患死於感染症的機會？即便超額死亡為負值，也需要更多層次的討論。

李建璋說，如果衛福部沒有能力或資源進行分析，則應該要公開資料，讓研究單位寫計畫申請分析，為數字提供更好的解讀。可惜的是，現在這些死亡檔的資料，除非有特殊管道，一般學術單位都拿不到前一年或當年度的資料。