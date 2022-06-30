7月起「脊椎骨水泥」納健保給付 一年約4300名病患受惠

健保署為提升病患醫療安全性及減少併發症，針對椎體壓迫性骨折病患接受椎體成形術時，需使用具顯影效果的低溫骨水泥，今年7月1日起將用於椎體成形術所需具顯影效果的「脊椎骨水泥」醫材納入健保給付，一年約有4300名病患受惠。

健保署表示，椎體壓迫性骨折是指脊椎骨塊或椎體塌陷造成骨折，導致嚴重疼痛、變形和身高減少，常見發生於胸、腰椎壓迫性骨折等，症狀為持續性疼痛、駝背、神經損傷，甚至呼吸困難，經常造成老人背部疼痛或變形，但若長時間臥床更易加速患者骨質流失，導致功能喪失，影響生命。

治療此類骨折目的是希望重建脊椎穩定度、減少疼痛、恢復活動能力。保守治療為臥床休息，吃止痛藥、穿背架、物理治療等，待骨折自然癒合。但若有明顯神經壓迫症狀、劇烈疼痛與無力，則建議採手術治療。

健保署指出，傳統手術方式，包括實施神經減壓手術或合併脊椎融合骨釘固定術，但因多數病人已有骨質疏鬆，將鋼釘架在疏鬆骨骼上，穩固效果不佳，且手術時間較長、傷口大癒合時間久，若年紀大病人或合併有其他慢性疾病，容易產生併發症。

健保署長李伯璋說，依「骨科特材給付效益評估研究案」及醫療科技評估報告，考量臨床選用椎體成形術重建脊椎穩定度，緩解疼痛所使用的「脊椎骨水泥」，相較健保給付的骨水泥，具顯影效果、低溫黏稠度高，可減少發生併發症，對病人更具安全性，同時可減少發生再次手術或感染，縮短住院天數，特別是脊椎骨水泥針對骨質疏鬆症所造成的壓迫性脊椎椎體骨折，具臨床必需性。

李伯璋說，健保署與中華民國骨科醫學會及台灣神經外科醫學會共同努力，加速研議將脊椎骨水泥納入健保給付。並積極與廠商協調溝通下，所有廠商皆願意為民眾提供更完善的醫療照護品質貢獻一份心力，7月1日起脊椎骨水泥納入健保，每位病人最高給付6萬8000點，估計一年投入2億點預算支應，約有4300名病患受惠。

李伯璋表示，科技日新月異，新醫材種類眾多，若新醫材具臨床實證效益、可預防疾病惡化又可提升安全性、提升醫療品質或屬臨床缺口，健保署基於增進全體國民健康精神，未來將持續讓具有臨床實證效益、臨床治療必要的新醫材納入健保。