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國人十大死因高血壓性疾病排名升 專家曝兩大關鍵原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
降低腦中風、主動脈剝離等高血壓性疾病致死風險，平時在家務必養成量血壓的習慣。圖／123RF
降低腦中風、主動脈剝離等高血壓性疾病致死風險，平時在家務必養成量血壓的習慣。圖／123RF

衛福部公布最新2021年國人十大死因，癌症仍排名第一，但腦中風主動脈剝離高血壓性疾病排名從前一年的第7名，上升至第6名，死亡人數為7886人，年增率為17.6%，更是前10名排名第一。專家表示，高血壓性疾病排名上升有兩大原因，第一、死因歸類合理化，因高血壓為腦中風、主動脈剝離的根本原因；第二是疫情期間，許多民眾未按時服藥，造成腦中風、主動脈剝離惡化致死。

台灣高血壓學會名譽理事長王宗道說，高血壓性疾病排名逐年上升，主因是過往被低估，現在才慢慢反映出高血壓的真正影響，若要降低腦中風、主動脈剝離惡化致死危險，平時在家務必量血壓。

王宗道表示，在家養成量血壓的習慣應遵守「722」（諧音：請量量）口訣。7是連續7天量測，2是早上起床後、晚上睡覺前各量一次，2是每次要量兩遍，兩遍間隔1分鐘，再取平均值。

另為疫情期間，許多民眾不敢就醫或未按時服藥，造成病情惡化。王宗道提醒，依研究顯示，血壓藥為保護血管、心臟、腎臟，切忌不可隨意停藥，按時服藥才可以有效降低3至5成心肌梗塞、腦中風、主動脈剝離的死亡率，並延長3至5年壽命。

此外，以往血壓標準為舒張壓140mmHg（毫米汞柱）、收縮壓為90mmHg，現在為舒張壓130mmHg、收縮壓80mmHg。王宗道說，往下調有其必要性，數值嚴格一點，讓病人有所警覺，對控制病情有好處。

腦中風 高血壓 主動脈剝離

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