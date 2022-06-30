國人前列腺癌排名不墜 專家曝男性最怕這點選擇忽視

衛福部公布最新2021年國人十大癌症，分別是肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、前列腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌及卵巢癌，排名與2020年相同。專家表示，男性前列腺癌已連續兩年排名第5，多與年齡老化、飲食等有關，但其中還有一點，最讓男性不願面對，就是擔心治療後，可能造成勃起功能障礙，但這方面已有達文西機械手臂可降低手術併發症，呼籲男性應藉由健檢早期發現。

癌症希望基金會董事長王正旭說，前列腺癌多好發於60歲以上男性，致病原因除年齡增長外，也與高膽固醇、高油脂的飲食習慣有關，而許多年長男性常有前列腺肥大，但多視排尿不順、漏尿為正常而不願就醫，但建議仍應定期回診，醫師可以藉由指診時，以利及早發現有無病變。

此外，王正旭說，國人常關心俗稱「癌王」的胰臟癌，致病原因也與高油脂飲食有關，以往發現時多數晚期不易治療，但多年來在名人效應下，如蘋果電腦創辦人賈伯斯、全球知名三大男高音之一帕華洛帝、知名體育主播傅達仁、資深名嘴劉駿耀、演員李麗鳳等人都因胰臟癌病逝，現在大家多加關注胰臟癌。

王正旭說，國人十大癌症致病原因，多與年紀老化、飲食、環境有關，隨著2025年台灣步入超高齡化社會，每個人都是癌症潛在患者。如肺癌多年來排名首位，致病原因多為吸菸、空汙，女性肺癌則與炒菜油煙有關。所幸，國健署已針對具有肺癌家族史和重度吸菸史的民眾，每2年免費補助1次低劑量電腦斷層篩檢，期望早期發現、治療。

至於肝癌部分，有隨著健保幾付C肝藥物，慢性肝炎病人減少，未來罹患肝癌人數也會降低。不過，大腸癌隨著國人飲食高油、高脂，勢必會逐年上升，而女性乳癌則與晚婚、晚育，以及環境荷爾蒙增加有關。

女性卵巢癌也與老化有關，提醒女性如果感覺下腹部悶痛，應速就醫檢查。胃癌患者逐年慢慢減少，應與冰箱發明後，國人少吃醃製食物，而胃癌致病因子的幽門桿菌也獲得很好治療都有關係。