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背包超過三公斤恐椎間盤突出！外科醫師教你怎麼背才正確
日常生活如果姿勢不良，很容易造成身體某方面的負擔，長期下來除了變得腰酸背痛，年長後也容易留下後遺症。像是平常在背背包時，如果有負擔重量太大、姿勢不正確的狀況等等，就可能對身體等造成不良影響。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，日本整形外科醫師銅冶英雄指出，有時在後背包放置好幾公斤的重量時，背起來並不會有什麼特別的感覺。但實際上背包有一股將身體往後拉的力量，而人體為了保持重心，就會自然做出脖子向前的動作，靠著頸椎力量來平衡。結果就是讓頸椎附近的肌肉持續緊繃，造成肩膀僵硬。
另外，人體背部本來呈現一個S型的彎曲狀態，但如果背包過重的話，就有駝背的風險。而要是狀態持續沒有改善，椎間板就會累積傷害，久了更可能引發椎間盤突出。
如果想要減少傷害，最好在背背包時，拉緊兩邊的背帶，減少背包與人體體幹的間距。為了避免背帶縮短就不適應，在購買背包的時候，就應該事先在負重的情況下試背看看。背包整體也別過重，最好保持在三公斤以下的重量，才不會造成太大的負擔。
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