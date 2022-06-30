推動517為國家臉部平權日 陽光基金會急召全民加入連署

陽光基金會推動台灣臉部平權多年，今年為近一步推動「517制定國家臉部平權日」，5月12日已於公共政策網路參與平臺提案，截至今日獲得3千多位民眾支持，然需到達5000份才算正式成案，並交由主管機關回應人民訴求，在7月10日前仍差1000份連署，陽光基金會呼籲各界公民加入連署，協助完成最後一哩路，若進入行政程序，台灣有望成為世界第一個有政府加入推動「臉部平權」國家。

血管瘤病友、同時也是養生食品品牌「○卡桑」創辦人黃立丞，從小在顏面及口腔內部就有血管瘤，常因治療導致咀嚼食物變得困難，身為藥劑師的媽媽，不忍孩子無法進食，營養攝取不足，因而選擇高營養價值的黑木耳、杏仁，手工熬煮、攪拌，直到原料完全化開，才能使飲品從針筒順利送入立丞的口中。

黃立丞長大後，也曾在職場上因血管瘤的外貌遭受就業歧視，他曾在餐飲業工作服務客人時，被主管勒令聘用他的店長將他解雇，因為主管覺得立丞血管瘤的外貌「會嚇到客人，有礙觀瞻。」

因此，黃立丞決定自己創業成立養生品牌，將媽媽的愛與對家人健康的堅持傳遞給更多人，同時因為自己從小身為顏損兒的經驗，他也對推動「臉部平權」不遺餘力。

黃立丞說，這次平台附議因為手續嚴謹，讓許多使用不同行動裝置或是電信系統的人遇到困難，甚至就因此放棄附議，對顏損者甚至是每一個在台灣生活的人來說，都是很可惜的一件事。

他表示，自己創業可以提供顏損者工作機會，未來也計畫飲品提供給口癌病友做待用餐，但每個人無論是否有顏損，都有其專業與夢想，「這個社會就應該尊重每個不一樣的人，提供公平的機會，讓實力說話。」

陽光基金會2022年最新「臺灣民眾對外貌的意向與經驗調查」，結果顯示，約有15%民眾，相當於全台每7人中會有1人，曾因外貌遭受不友善對待，與2019年調查相比未見改善，許多人最常在求學、就業階段被品頭論足，外觀有顯著特徵者更容易因此喪失機會。

陽光基金會10年來推動「5月17日」為台灣臉部平權日，今年近一步推動517為台灣的國家紀念日，提案依據《紀念日及節日實施辦法》的第5-2條：第二條、第四條及第五條規定紀念日及節日以外具特殊意義，有慶祝或舉辦活動必要之日，得由目的事業主管機關會商有關機關訂定實施之。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，若臉部平權日被主管機關內政部指定為國家紀念日，國家每逢5月17日，就必須「慶祝或舉辦活動」，形式、推廣和經費，都會由目的事業主管機關和有關機關去討論施行。