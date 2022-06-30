升溫1.5度衝擊全球農業 陳吉仲：糧食價格將高漲

氣候變遷加劇，農業部門首當其衝，農委會主委陳吉仲今天表示，升溫1.5度對農業生產是巨大挑戰，糧食價格也會因此高漲，不只影響農民、更影響所有消費者，會透過研發耐高溫抗旱品種、節約用水、推動溫網室、拓展農業保險等多項調適作為，減緩衝擊。

陳吉仲今天出席今周刊舉辦的「第五屆台灣大未來」論壇，發表專題演講「極端氣候下永續農業的減碳策略」。

陳吉仲表示，溫室氣體減量已經討論很久，1997年京都議定書做不起來，因為各國都在角力，拖到2015年的巴黎協定則牽扯大國、小國公平性問題，也難以達到共識，過去認為做溫室氣體減量會影響產業跟增加成本，現在觀念反而顛倒，若不朝向淨零策略，經濟絕對會受到影響。

陳吉仲說，升溫1.5度對全球農業生產會是巨大挑戰，糧食價格肯定會因此高漲，此外降雨型態也逐漸改變，台灣每年總降雨量沒有太大改變，但天數卻改變，不是豪雨就是乾旱，加上海平面上升等各項議題，都讓氣候挑戰更為艱鉅。

針對農業部門受氣候變遷影響，陳吉仲說，水資源、病蟲害、土壤等都會影響農業生產，農業部門自己要做好調適，但這些議題最重要還是回歸到消費者，因為氣溫、海平面、降雨型態、極端天氣事件增加等各面向都改變，依照美國、日本過去十年經驗，農產價格都逐漸增加，衝擊農民跟消費者。

陳吉仲說，西元2000年以前農業天災損失大約是每年50億元，後來成長到100億元，現在已經是150億元，溫度上升對動植物影響很大，天氣太熱蛋殼會變薄、品質不好，乳牛也無法泌乳，溫差變大稻米無法結穗，甚至現在高雄大樹荔枝都很難種。

陳吉仲說，為了降低農民損失、確保消費者糧食安全，農委會已經擬定多項調適策略，過去農業部門用水高達整體七成，未來希望減少一成，此外也研發更多抗高溫、抗旱品種，並推動加強型溫網室對抗颱風、豪雨，近期統計去年八月豪雨，溫網室的蔬菜可提供大台北地區三周用量。

陳吉仲說，保險也是重要調適策略，以前農業部門比較落後，2016、2017年才開始試辦保險，目前覆蓋率已經達到四成四，未來若保險公司願意，可以開辦更多品項的保險。