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7月食安新制上路 食品禁自稱健康、注脂肉要標示

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署食安新規上路，包裝注脂肉食品、具稅籍登記食品販賣業者販售散裝注脂肉食品，以及販售注脂肉食品的直接供應飲食場所，都應以中文在品名顯著標示「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義的醒語。示意圖／ingimage 提供
食藥署食安新規上路，包裝注脂肉食品、具稅籍登記食品販賣業者販售散裝注脂肉食品，以及販售注脂肉食品的直接供應飲食場所，都應以中文在品名顯著標示「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義的醒語。示意圖／ingimage 提供

我國自今年7月1日起，食藥署有5項食安新規上路，針對食品添加物管理、原料使用限制、標示規定及食品業者自主管理等部分進行規範。

一、食品添加物管理 增列這幾項

食藥署參照國際規範，將二氧化碳、果膠、關華豆膠、刺槐豆膠等品項，由一般食品原料移列為食品添加物管理，並規範使用的食品範圍、限量、使用限制及規格標準；7月1日起起，這些品項應符合食品添加物管理相關規定，包括應辦理查驗登記、登錄、標示、建立追溯追蹤資料等規範，並配合廢止「食品加工用二氧化碳衛生標準」。

二、「阿勃勒果實」不得作為食品原料使用

衛福部限制阿勃勒果實從7月1日起，不得繼續作為食品原料使用。國產產品的製造日期或進口產品的輸入日期在111年7月1日前者，可以繼續販賣到有效日期屆至為止。

三、「健康」字樣不得標示在食品品名上

自從7月1日起產製的食品，如果未向衛福部申請健康食品查驗登記並取得許可，不得以「健康」字樣做為品名的一部分，避免消費者誤解。

四、注脂肉品均加註「注脂」

包裝注脂肉食品、具稅籍登記食品販賣業者販售散裝注脂肉食品，以及販售注脂肉食品的直接供應飲食場所，都應以中文在品名顯著標示「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義的醒語。

五、業者需自訂「食品安全監測計畫」

食藥署明定食品之製造、加工、調配及輸入業者，需訂定食品安全監測計畫的內容項目，包含：流程及危害分析、作業標準程序、內部稽核、供應商管理與教育訓練。

以上食安新制7月1日上路，食藥署強調，如有查獲食品業者或產品違反前述相關規定，將依食安法處辦。

食藥署 食安 阿勃勒

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