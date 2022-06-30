結合藝FUN券與虛實經濟 OPENTIX點數回饋機制明上線

為支持藝文產業，鼓勵民眾參與，文化部與OPENTIX兩廳院文化生活合作，推出「OPENTIX紅利點數」藝文消費回饋機制，明天正式上線。凡在OPENTIX平台上符合「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」的消費者均可獲贈紅利點數，後續不管是看表演、電影、展覽、聽講座、文創商品等購買行為皆可使用點數折抵，參與越多紅利點數越多。

文化部政務次長李靜慧表示，過去兩年藝文產業因為疫情受到相當大的衝擊，文化部與藝文團隊及產業發展藝FUN券；而近期因應書展的購書抵用券等消費模式，藉由政府投入的母金，帶動整個產業消費成長。文化部與兩廳院攜手推出的OPENTIX紅利點數回饋，也是延續同樣的概念，將藝FUN券的效能轉化，生生不息帶動整個藝文產業發展。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，回饋的金額也許不是非常大，但是希望它帶來的興奮感受，鼓勵更多人「一起拿點數、一起藝文消費」。廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵表示，OPENTIX 紅利點數結合「虛擬任務」與「數位點數」的獎勵機制，促進民眾藝文參與，希望未來以虛實整合的相關科技為基底，協助文化產業在「虛實經濟」的模式中，提升服務內容廣度與藝文體驗深度。

7月1日紅利點數啟用，OPENTIX推出「首次參與」、「二次消費」、「跨域消費」首波回饋，每完成一項任務，都可獲贈紅利點數，包括活動期間欣賞或參與第一場藝文展演，即可獲得紅利點數50點；成功累積二筆訂單，可獲得紅利點數100點；購買二種類別的票券或商品，可再領取紅利點數100點，各項任務點數領一次為限，總計最多可獲得250點。紅利點數1點等同1元，每次抵用上限為購物車總金額的50%，郵資及手續費除外，活動及使用期限至112年6月30日截止。

●今年4到5月，藝FUN NEXT會員轉換OPENTIX會員，贈送100點紅利點數，民眾參與踴躍，共超過50萬民眾獲得紅利點數，將於7月1日匯入個人OPENTIX帳戶，提醒民眾可開始於OPENTIX購買票券及商品。OPENTIX網站說明https://point.opentix.life/，或洽詢OPENTIX客服專線（02）3393-9888。