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陳吉仲：黃豆玉米漲到七、八月 飼料價格之後可望回穩

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影

全球原物料大漲，三月底飼料每公斤才漲0.5元，近期各大飼料廠又通知每公斤再漲0.4元，飼養成本再度墊高。農委會主委陳吉仲今天表示，預計這波黃豆、玉米價格會漲到七、八月，之後就會下降，飼料價格可望回穩，連帶飼養成本會降低。

陳吉仲今天出席今周刊舉辦的「第五屆台灣大未來國際高峰會」論壇，會前接受媒體聯訪時表示，目前飼料價格受黃豆、玉米等原物料價格影響，包括近期的俄烏戰爭、以及新冠疫情導致的全球塞港塞船等因素，預計這一波黃豆、玉米價格會漲到七、八月，之後就會開始恢復，但國內飼料價格漲幅遠低於黃豆、玉米價格的上漲幅度。

為因應飼料高漲，陳吉仲表示，近期積極採取多個措施，包括營業稅減免，這部分未來會持續進行， 此外也會加大力道在所有飼料相關措施上，例如今年已經累計釋出30萬公噸的舊米，換算將近是一個月的玉米需求量；已種植5萬公頃的硬質玉米，未來都會持續大幅度推動，還有相關的農產品格外品，例如甘藷，都可以作為飼料添加物。

陳吉仲表示，會盡一切方式讓飼料價格上漲幅度遠低於國際，至於雞蛋、豬肉、雞肉等農畜產品價格，要尊重市場供需決定，現在雞蛋價格每台斤40.5元為有史以來最高，但若農民成本增加，也一定要有合理利潤，才能促使農民繼續生產。

外界關注雞肉、豬肉等價格是否因而上漲，陳吉仲重申，要尊重市場機制決定，不過這波飼料價格漲了以後，依據目前掌握資料，原物料價格會慢慢恢復，因此飼料價格也會回穩，飼養成本可望降低。

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