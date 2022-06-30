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「脊椎骨水泥」7月起納健保 約4300名病患受惠

中央社／ 台北30日電

健保署今天表示，7月1日起將用於椎體成形術的「脊椎骨水泥」納入健保給付，一年約4300人受惠，提升病患醫療安全性、減少併發症，避免發生再次手術或感染，縮短住院天數。

今年3月全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，考量臨床選用椎體成形術來重建脊椎穩定度，緩解疼痛所使用的脊椎骨水泥相較於健保給付的骨水泥，具顯影效果、低溫黏稠度高減少發生併發症，通過7月1日起用於椎體成形術的脊椎骨水泥納入健保給付。

中央健康保險署新聞稿指出，根據「骨科特材給付效益評估研究案」及醫療科技評估報告，脊椎骨水泥對病人更具安全性可減少發生再次手術或感染，縮短住院天數，特別是對骨質疏鬆症所造成壓迫性脊椎椎體骨折，具臨床必需性。健保給付每位病患每次手術1組（包），估計一年投入2.0億點預算支應，這項新制約有4300名病患受惠。

健保署表示，椎體壓迫性骨折是指脊椎骨塊或椎體塌陷造成骨折，導致嚴重的疼痛、變形和身高減少，常見發生於胸腰椎；胸、腰椎壓迫性骨折，症狀含產生持續性疼痛、駝背、神經損傷，甚至呼吸困難，經常造成老人背部疼痛或變形，長時間臥床易造成患者加速骨質流失，導致功能喪失，甚至影響生命。

治療這類骨折目的是希望重建脊椎穩定度、減少疼痛、恢復活動能力。保守治療方式，如臥床休息、服用止痛藥、穿背架、物理治療等，待骨折自然癒合，緩解疼痛。

但若有明顯神經壓迫症狀、劇烈疼痛與無力，則建議採手術治療。傳統手術方式包括實施神經減壓手術或合併脊椎融合骨釘固定術，因多數病人有骨質疏鬆，將鋼釘架在疏鬆的骨骼上，穩固效果不佳，且手術時間較長、傷口大癒合時間也久，若年紀大病人或合併有其他慢性疾病，容易產生併發症。

壓迫性骨折 健保 手術

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