十大死因「糖尿病」年增11% 「血糖難自控」恐成主因

衛生福利部統計處今公布2021年死亡統計，十大死因死亡人數合計14萬1,123人，占總死亡人數76.6%，其中腎炎腎病症候群及腎病變排名第9、糖尿病排名第5，與109年相較，110年糖尿病死亡數更增加了11%。

腎臟病防治基金會執行長林裕峯表示，「血糖無法控制」是許多糖友病情惡化的主因，醫囑遵從度也相當不足，因此許多個案就從早期糖尿病，慢慢走入末期，最終引發嚴重併發症致死。

台灣腎臟病醫學會今日與台灣阿斯特捷利康共同舉辦「腎力倍增！目標2025早期腎臟病照護涵蓋率倍增」合作備忘錄簽署記者會。台灣腎臟醫學會理事長黃尚志指出，大眾對於早期慢性腎臟病的認知不足，對三高警覺性強，卻不知須特別留意第四高「高腎壓」，造成腎病惡化卻渾然不知。

林裕峯接受訪問時則說，今年的糖尿病死亡人數增加11%，可能多為末期嚴重併發症所致，因為患病早期沒有控制好血糖，最後導致洗腎、中風、心肌梗塞甚至嚴重敗血症，造成死亡。

林裕峯表示，在糖尿病的衛教部分亟需加強，曾糖尿病患者的衛教計畫，但最終收案病人中僅一半的病患血糖有獲得控制；另外半數即使有衛教介入，還是沒辦法妥善控制血糖。

「糖尿病患者大概有2、3成病程會走到需要洗腎。」林裕峯表示，病患主要是因為在飲食、藥物上的醫囑遵從度不夠，因此血糖沒有得到控制，腎功能便愈來愈衰退，最終導致心血管、腦血管疾病、失明、截肢，甚至死亡。但這樣的過程需要一、二十年，冰凍三尺絕非一日之寒。

國衛院副所長許志成也說，台灣每百萬人中就有525位腎臟透析患者，是全球第一；以盛行率來看每百萬人就有3,700位慢性腎臟透析患者，全台預估9萬位，加上急性腎病恐怕會更高。

台灣腎臟醫學會理事長黃尚志也表示，台灣慢性腎臟病盛行率近12%，卻有超過9成患者罹病不自知，病識感僅3.5%，偏鄉的腎臟病者更是城市的2倍以上，衛教部分亟需加強。

因此台灣腎臟醫學會希望推動，糖尿病患者、65歲以上者至少每年做一次腎功能檢查；高血壓患者，確診腎病時先做一次腎功能檢查，之後1到3年檢查一次；有三高、家族病史者，每3年追蹤檢查一次。以喚醒國人對於「第四高」高腎壓的警覺，延緩國人病識感不足，造成腎功能不斷惡化。