積家The Stellar Odyssey探索工作坊 解構宇宙奧秘

學習、探索、體驗，已經成為人們生活的一部份。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）推出Atelier d'Antoine探索工作坊的第三期課程，並以The Stellar Odyssey為主題，探索從天文曆象、日晷以致時間的複雜工具，感受人與時間、複雜知識的奇妙關連。

複雜艱澀的知識需要時間學習，但體驗的工作坊則相對輕鬆，讓人由淺入深。積家所開設的Atelier d’Antoine探索工作坊，讓參加者透過理論與實踐的雙重方式，鑑賞稀有的骨董作品、玩味天文學家的念想，更親手、親眼見證鐘表機制原作的精妙原理。這趟三小時的探索工坊，將能理解星體的運作、不規則變化，更有製表師嘗試以機械裝置重現天文現象時面對的挑戰，以及最終呈現出的微型機械奇蹟。