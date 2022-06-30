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積家The Stellar Odyssey探索工作坊 解構宇宙奧秘

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
積家推出Atelier d'Antoine探索工作坊的第三期課程，探索從天文曆象、日晷以致時間的複雜工具，感受人與時間、複雜知識的奇妙關連。圖／積家提供
積家推出Atelier d'Antoine探索工作坊的第三期課程，探索從天文曆象、日晷以致時間的複雜工具，感受人與時間、複雜知識的奇妙關連。圖／積家提供

學習、探索、體驗，已經成為人們生活的一部份。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）推出Atelier d'Antoine探索工作坊的第三期課程，並以The Stellar Odyssey為主題，探索從天文曆象、日晷以致時間的複雜工具，感受人與時間、複雜知識的奇妙關連。

複雜艱澀的知識需要時間學習，但體驗的工作坊則相對輕鬆，讓人由淺入深。積家所開設的Atelier d’Antoine探索工作坊，讓參加者透過理論與實踐的雙重方式，鑑賞稀有的骨董作品、玩味天文學家的念想，更親手、親眼見證鐘表機制原作的精妙原理。這趟三小時的探索工坊，將能理解星體的運作、不規則變化，更有製表師嘗試以機械裝置重現天文現象時面對的挑戰，以及最終呈現出的微型機械奇蹟。

工作坊將由一位專業講師與一位積家大工坊的專家負責，同時工作坊將採「小班制」進行，每一班次學員人數上線最多八位，地點將位於積家位於汝山谷的大工坊內進行，自即日起已可開始於網路預約，預約網址則為：https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/

工作坊將由一位專業講師與一位積家大工坊的專家負責，同時工作坊將採「小班制」進行，每一班次學員人數上線最多八位。圖／積家提供
工作坊將由一位專業講師與一位積家大工坊的專家負責，同時工作坊將採「小班制」進行，每一班次學員人數上線最多八位。圖／積家提供
Atelier d’Antoine探索工作坊，讓參加者透過理論與實踐的雙重方式，鑑賞稀有的骨董作品、玩味鐘表機制原作的精妙原理。圖／積家提供
Atelier d’Antoine探索工作坊，讓參加者透過理論與實踐的雙重方式，鑑賞稀有的骨董作品、玩味鐘表機制原作的精妙原理。圖／積家提供
積家推出Atelier d'Antoine探索工作坊的第三期課程，探索從天文曆象、日晷以致時間的複雜工具，感受人與時間、複雜知識的奇妙關連。圖／積家提供
積家推出Atelier d'Antoine探索工作坊的第三期課程，探索從天文曆象、日晷以致時間的複雜工具，感受人與時間、複雜知識的奇妙關連。圖／積家提供

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