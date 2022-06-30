2週網路聲量飆破8萬筆！南美館地獄展「Cosplay專場」再掀話題 舉辦時間超應景

image source：FB／臺南市美術館 Tainan Art Museum、臺南市美術館



文/徐暘甯

說到台灣近期最夯、最熱門的展覽，大家第一個想到的肯定是由臺南市美術館舉辦的《亞洲的地獄與幽魂》吧！展覽驚悚程度破表，也使得各路殭屍迷超興奮，紛紛敲碗主辦方開放觀眾Cosplay進場！大家的心聲南美館都聽到了，日前悄悄在臉書透露「後續活動Coming soon…」

image source：臺南市美術館

挑戰大眾觀展想像！全台熱議南美館地獄展 網路聲量飆破8萬筆

南美館舉辦的《亞洲的地獄與幽魂》是以幽魂、鬼怪、殭屍等內容為主題的獨特展覽，被暱稱為「殭屍展」、「地獄展」，融入亞洲、東方世界中的各種鬼怪傳說，不僅挑戰大眾對藝術的想像，更掀起全台討論話題。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，《亞洲的地獄與幽魂》特展自6月12日首度於臉書粉絲專頁宣傳至今，短短2週就在網路上累積81,284筆討論聲量，聲勢驚人。

其中，地獄展聲量最高峰出現在6月23日，為此次展覽遭到部分保守民眾批評「怪力亂神」，掀起網友兩派論戰，單日討論聲量飆破2萬3千筆。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

聽見大家的心聲 南美館將辦「Cosplay專場」 讓你嗨逛地獄展！

隨著地獄展爆紅、開展4天就吸引破萬人潮朝聖，許多民眾也紛紛敲碗希望能夠Cosplay進場，讓觀展氛圍與體驗可以更上一層樓。從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察相關的探索概念，也可以看到網友對「Cosplay專場」、「桃木劍」、「可Cosplay拍照」等話題有著高度期待！

image source：FB／臺南市美術館 Tainan Art Museum

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

現在，主辦單位終於聽見大家的心願了！南美館23日在臉書粉專提醒觀展注意事項時，就曾在貼文中透露有關Cosplay入場的相關訊息，「為維護觀展品質及體驗目前不開放，但大家的聲音我們聽到了！後續活動Coming Soon…」

根據媒體報導，館方正規劃在農曆7月推出「Cosplay專場」，採線上預約制，每場次都有限制人數，讓Coser們可以盡情打扮、拍照，也提醒大家「還是禁止攜帶桃木劍等可能破壞展品的道具。」

image source：FB／臺南市美術館 Tainan Art Museum

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年5月30日至2022年6月28日。





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