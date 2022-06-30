第4號颱風「艾利」最快明生成 沿海注意風浪

颱風芙蓉在今日上午生成，菲律賓東方海面也形成熱帶性低氣壓TD05，明天起要注意天氣轉趨不穩定。氣象局預報員朱美霖說，熱帶性低氣壓TD05所處環境有利發展，可能在明後天就成為輕度颱風、今年第4號颱風「艾利」。

朱美霖說，熱帶性低氣壓TD05跟著大低壓帶走勢，周六會通過琉球群島附近，屆時會較為接近台灣，跟已生成的颱風芙蓉雖都不會對台灣造成直接影響，但離島、屏東臨海地區都要注意長浪，海上作業也要注意較強風浪。

氣象局提醒，明日受低壓帶影響，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，也要提醒局部大雨發生的機率；中部、東北部、東部地區及金門、馬祖則是局部短暫陣雨或雷雨；北部地區及澎湖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局也說，今、明兩天基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區有較強陣風，明日中南部、東部、東南部及金門、澎湖沿海易有長浪發生，請注意。