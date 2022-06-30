快訊

不斷更新／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

第4號颱風「艾利」最快明生成 沿海注意風浪

8歲女童接種BNT第二劑 三天後昏倒家中搶救不治

第4號颱風「艾利」最快明生成 沿海注意風浪

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
颱風芙蓉在今日上午生成，菲律賓東方海面也形成熱帶性低氣壓TD05最快明天可成颱，預計會往琉球群島前進。圖／中央氣象局提供
颱風芙蓉在今日上午生成，菲律賓東方海面也形成熱帶性低氣壓TD05最快明天可成颱，預計會往琉球群島前進。圖／中央氣象局提供

颱風芙蓉在今日上午生成，菲律賓東方海面也形成熱帶性低氣壓TD05，明天起要注意天氣轉趨不穩定。氣象局預報員朱美霖說，熱帶性低氣壓TD05所處環境有利發展，可能在明後天就成為輕度颱風、今年第4號颱風「艾利」。

朱美霖說，熱帶性低氣壓TD05跟著大低壓帶走勢，周六會通過琉球群島附近，屆時會較為接近台灣，跟已生成的颱風芙蓉雖都不會對台灣造成直接影響，但離島、屏東臨海地區都要注意長浪，海上作業也要注意較強風浪。

氣象局提醒，明日受低壓帶影響，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，也要提醒局部大雨發生的機率；中部、東北部、東部地區及金門、馬祖則是局部短暫陣雨或雷雨；北部地區及澎湖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局也說，今、明兩天基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區有較強陣風，明日中南部、東部、東南部及金門、澎湖沿海易有長浪發生，請注意。

颱風 氣象局 金門

延伸閱讀

澎湖南海立體停車場上梁 拚交通與經濟發展雙贏

芙蓉颱風今生成 新北推賣場防災專區 方便民眾防災採買

又有熱帶低壓形成 不排除發展為第四號颱風艾利

第三號颱風芙蓉生成 天氣轉趨不穩

相關新聞

台鐵勞資協商又觸礁？ 台鐵：實質跨出第一步、凝聚共識

台鐵公司2024年將掛牌，台鐵勞資雙方今日上午針對公司化16條子法進行協商，卻在公司資本額等重要議題上無法達成共識，工會...

台鐵機廠啟用不到兩周重新揭牌 民眾：列車妥善率較重要

行政院長蘇貞昌18日出席台鐵高雄機廠潮州基地啟用典禮時，直言機廠名不符實、不接地氣，應該改為潮州機廠或屏東機廠。台鐵於本...

飼料每公斤再漲0.4元 農民吃不消：土雞快要賠本經營

受疫情、船期影響，全球原物料大漲，三月底飼料每公斤才漲0.5元，近期各大飼料廠又通知每公斤再漲0.4元，從16.8元增加...

每天8孩捲入監護權大戰 5成離異家庭因寒暑假衝突加劇

近年離婚夫妻一方無法探視孩子的事件屢登上新聞版面，據司法院統計，2021年就有2877個孩子需透過地方法院酌定監護權歸屬...

第4號颱風「艾利」最快明生成 沿海注意風浪

颱風芙蓉在今日上午生成，菲律賓東方海面也形成熱帶性低氣壓TD05，明天起要注意天氣轉趨不穩定。氣象局預報員朱美霖說，熱帶...

飼料再喊漲 豬農：提升育成率才能永續經營

受疫情、船期影響，全球原物料大漲，三月底飼料每公斤才漲0.5元，近期各大飼料廠又通知每公斤再漲0.4元，從16.8元增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。