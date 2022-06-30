飼料再喊漲 豬農：提升育成率才能永續經營

受疫情、船期影響，全球原物料大漲，三月底飼料每公斤才漲0.5元，近期各大飼料廠又通知每公斤再漲0.4元，從16.8元增加到17.2元，豬農表示，後續船運價格下降，飼料應該會回跌，但全球原物料或豬價都不是豬農可以掌握，重點仍是要提升育成率，才能讓產業永續經營。

台灣養豬青年聯盟理事張佑誠表示，前陣子期貨一直在漲價，加上船運價格等影響，現在飼料喊漲是在預期範圍內，不過後續船運價格可望下降，即使期貨仍持平，飼料應該有機會回跌。

張佑誠表示，去年十月開始原物料就明顯波動，其中最大癥結點是玉米漲價時，其他商品也會跟著漲，包括菜籽、植物蛋白等副料，雖然農委會也會釋放碎米或增種硬質玉米，但還是要看養豬戶願不願意埋單、使用，因為進口玉米水分比硬質玉米還少，比較不容易產生霉菌，加上國內硬質玉米生產量仍有限，難以彌補缺口。

張佑誠說，各行各業都面臨通膨問題，餐飲業、旅遊業都受到影響，身為養豬戶經營者，無法掌握全球原物料價格跟市場豬價，因此還是要回歸到現實面，努力提升育成率跟競爭力，遇到問題才能在產業中脫穎而出，否則政府一再補助、幫忙也沒有用。