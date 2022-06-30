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台鐵機廠啟用不到兩周重新揭牌 民眾：列車妥善率較重要
行政院長蘇貞昌18日出席台鐵高雄機廠潮州基地啟用典禮時，直言機廠名不符實、不接地氣，應該改為潮州機廠或屏東機廠。台鐵於本周火速將台北機廠正名富岡機廠、將高雄機廠正名為潮州機廠，並分別舉行揭牌儀式，等於潮州機廠舉辦啟用典禮後不到兩個禮拜，又重新揭牌一次。
相關消息一出也招致網友批評「多此一舉」、並質疑政府做這種事效率最高，也有民眾提醒中華航空、中國石油也應改名，有些民眾則關心台鐵列車的妥善率比較重要。一名台鐵員工也說，這些都是表面功夫，並直言同屬潮州車輛基地的高雄機務段怎麼沒有一起改名，只做半套。
台鐵局對外聲明中，並未直言是受蘇貞昌指示而改名，僅強調是配合公司化轉型，結合在地特色朝向永續發展，將原機關名稱「交通部台灣鐵路管理局潮州高雄機廠」改為「交通部台灣鐵路管理局潮州機廠」，朝「最大修車廠、銀級綠建築、前瞻新科技、旅遊新經濟」的精神邁入嶄新的修車紀元。
台鐵局說明，為配合政府高雄市區鐵路地下化，台鐵局在2013年奉行政院核定「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」，將高雄機廠遷建至屏東縣潮州，基地面積約五十二公頃，總工程費一百三十四億八千餘萬元，於去年12月完工，並於6月18日舉辦正式啟用典禮。
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