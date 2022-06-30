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飼料每公斤再漲0.4元 農民吃不消：土雞快要賠本經營

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
受疫情、船期影響，全球原物料大漲，三月底飼料每公斤才漲0.5元，近期各大飼料廠又通知每公斤再漲0.4元，從16.8元增加到17.2元，不少農民吃不消。養雞協會說，漲價對農民是很大負擔，土雞現在幾乎是賠本經營，但白肉雞、雞蛋市場價格還算穩定，飼養成本增加不一定會反映到市場價格。 聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影
受疫情、船期影響，全球原物料大漲，三月底飼料每公斤才漲0.5元，近期各大飼料廠又通知每公斤再漲0.4元，從16.8元增加到17.2元，不少農民吃不消。養雞協會說，漲價對農民是很大負擔，土雞現在幾乎是賠本經營，但白肉雞、雞蛋市場價格還算穩定，飼養成本增加不一定會反映到市場價格。 聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影

受疫情、船期影響，全球原物料大漲，三月底飼料每公斤才漲0.5元，近期各大飼料廠又通知每公斤再漲0.4元，從16.8元增加到17.2元，不少農民吃不消。養雞協會說，漲價對農民是很大負擔，土雞現在幾乎是賠本經營，但白肉雞、雞蛋市場價格還算穩定，飼養成本增加不一定會反映到市場價格。

中華民國養雞協會秘書長王建培表示，目前主要飼料廠都已經發出漲價通知，每公斤價格增加0.4元，飼料費用占養雞總成本約七到七成五，漲價對於農民當然是很大的負擔；至於市場雞蛋、雞肉是否可能跟著連動漲價，王建培表示，生產成本變高不一定會反映到售價上，最後還是要看市場供需狀況。

王建培表示，近兩年飼料價格變高，不過還沒有聽聞有業者因此不堪負荷而退場，白肉雞跟雞蛋價格也還可以，但土雞價格比較不理想，甚至已經是虧本狀況、價格跌到成本以下，分析原因可能是因為近期土雞供應較多，但最近天氣炎熱加上節氣影響，消費者沒有麻油雞、燒酒雞等進補需求，所以市場端土雞需求量變低。

王建培說，供過於求價格自然會走下坡，但若按照往年情況，即使飼料沒漲價也還過得去，只是這兩年飼料一公斤漲了4、5元，導致現在土雞是處於虧本狀態。

王建培說，業界會努力自主調節，現在也在努力當中，但相關情形若都沒有改善，也希望政府可以提供協助；所有畜牧業都會使用到飼料，補助「補也補不完」，因此希望協助產業做好產銷調節，若價格還沒有回升，可以規畫行銷活動。

飼料 漲價 農民

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