每天8孩捲入監護權大戰 5成離異家庭因寒暑假衝突加劇

近年離婚夫妻一方無法探視孩子的事件屢登上新聞版面，據司法院統計，2021年就有2877個孩子需透過地方法院酌定監護權歸屬，意即平均每天有約8個孩子捲入離婚父母的監護權大戰。現代婦女基金會指出，暑假即將到來，長假正是離異家庭親子會面的衝突高峰期，呼籲家長應將長假期間的親子會面視為動態過程，並依孩子的最大利益來協調，為孩子成為合作父母，讓孩子知道自己遠比爸媽間的爭執更重要。

現代婦女基金會於今年初進行「爸媽離婚了，孩要見不見？─高衝突家庭親子會面」問卷調查，針對目前育有未成年子女、且因離婚或分居而需與對方進行親子會面的父母進行訪問，收回477份有效問卷。

調查結果指出，94%的受訪者同意離婚後讓另一方看孩子，不會阻止親子會面，但另一方的言行也會影響受訪者讓對方探視子女的意願，17%的受訪者表示若對方不給扶養費，傾向不同意讓對方見孩子；32%因為對方曾外遇或交往關係複雜情況，不願意讓對方探視孩子，如果是對方身心狀況不佳，則有52%受訪者不願意讓對方與孩子會面；若對方曾對孩子家暴，更近7成受訪者傾向不讓孩子與對方見面。

然而，再進一步問到實際親子會面的經驗，調查顯示只有24.7%的受訪者與對方有較順利的探視經驗；換言之，離婚父母與子女間的會面有高達7成5多屬不佳經驗。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，問卷調查離婚父母NG的探視行為，前三名分別是「父母互不聯繫或拒絕溝通，把孩子當傳聲筒」，讓孩子夾在其間左右為難，而對會面感到排斥；其次則是「在會面現場爭吵，讓孩子目睹衝突」、「會面過程中拍照、錄影，想作為蒐證與訴訟之用」，孩子擔心在會面現場說了什麼而成為父母訴訟的工具，乾脆拒絕探視。

范國勇也提到，49.9%的受訪者在寒暑假期間曾因親子會面安排與對方發生爭執，最大爭執點在於雙方「因會面時間是否彈性增減無共識」，由於長假期間孩子作息不同，可能非同住方會希望增加與孩子相處的時間，或是同住方希望對方增加照顧時間等不同於原先的探視協議而發生衝突。此外，也可能「因育樂活動安排，影響會面進行」，或「擔憂會面結束後，孩子的生活作息、常規受到影響需重新適應」，而使親子會面衝突加劇。

現代婦女基金會法社工部主任黃心怡分享，在服務初期，約有半數的孩子不願意前往會面，但社工實際協助會面過程中，這些表示不願意會面的孩子，卻有8成可以玩得很開心，矛盾的忠誠議題及父母長期衝突，導致孩子呈現較負向情緒，其中更有3成出現嚴重的尿床、咬手指、拔毛等自傷行為，顯示離異父母關係不睦、親子會面經驗不佳將造成孩子巨大的身心壓力。