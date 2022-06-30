台鐵勞資協商又觸礁？ 台鐵：實質跨出第一步、凝聚共識

台鐵公司2024年將掛牌，台鐵勞資雙方今日上午針對公司化16條子法進行協商，卻在公司資本額等重要議題上無法達成共識，工會批台鐵尚未做好準備、態度怠慢，恐引起勞資衝突。台鐵則回應，針對工會關注的議題盡可能提供資料，也認為今天是跨出實質協商的第一步，盼未來能互相信任、凝聚共識。

台鐵副局長馮輝昇受訪時說，今日會議就工會會員關心的條文開始談，也請主計室說明就台鐵現有財產、資產現況，但工會對於台鐵提出的公司資本額數據仍無法認同。馮輝昇坦言，這些資料涉及會計原則問題、比較複雜，會後雙方持續溝通，並允諾盡量提供資料給工會，讓之後協商更順利。

針對之後子法協商，馮輝昇說，勞資雙方預計每周開會討論，從工會比較重視、關心的子法項目開始談，聚焦深入討論，台鐵會持續溝通，讓雙方能在互相尊重下達成共識、完成協商。

台鐵工會秘書吳長智說，上午談判中發現台鐵尚未做好準備，致陷入僵局，也非常擔心未來的協商會持續空轉，最終子法談判會複製母法訂定的過程。他嚴肅表示，每項子法皆攸關台鐵能否永續、全體員工權益、行車安全等議題，因此請資方以最高標準看待，務必責成相關單位全力配合子法談判的相關作業若資方仍存心欺瞞，勞資對抗手段仍會祭出，屆時勞資對抗與衝突將會再起。

台鐵工會也說，工會呼籲下次協商開放直播，讓社會大眾看看台鐵勞資雙方是怎麼談的。據了解，工會下午也將向日前出面主持協商會議的交通部次長胡湘麟反映此一狀況。