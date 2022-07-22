88節「抱父性」送禮提案出動！最出乎爸爸意料的父親節禮物，讓爸爸愛不釋手

總是默默「付清」的父親，一直在用自己的方式表達對家的責任與愛，難得一年一度的父親節將至，輪到兒女「抱父性」表現一番了！面對「都可以」、「什麼也不缺」的老爸，該準備什麼樣的禮物才能慰勞爸爸一整年的辛勞?

父親節該準備一份「抱父性」好禮，慰勞爸爸一整年的辛勞。 (圖／shutterstock提供)

根據調查，爸爸期待的前3名禮物依序為：「現金」、「手機」、「按摩椅」，而隨著國內愛喝咖啡的人口增加，超過7成40歲以上族群將咖啡視為日常飲品首選，「咖啡機」也悄悄躍升至父親節禮物清單排行榜，成為近年熱門的爆款好禮。家有一台高品質咖啡機，讓爸爸在家就能享用新鮮現磨咖啡，舒緩緊張的生活步調，全家人也能沉浸在咖啡香氣中，實用、心意和CP值兼具，絕對能正中爸爸的心！

隨著國內愛喝咖啡的人口增加，咖啡機也躍升為父親節爆款好禮。 (圖／飛利浦提供)

「爸氣」獻禮：給爸爸一間專屬咖啡館

品味好咖啡，新鮮是關鍵！咖啡豆磨成粉15分鐘後，會散失60%香氣。擁有60年咖啡研究經驗的飛利浦「LatteGo雲朵拿鐵機EP3246」，從磨豆、沖煮到雲朵奶泡一鍵到位，讓爸爸在家就能輕鬆享受頂級咖啡。

為了保留最新鮮完整的咖啡香氣，飛利浦LatteGo EP3246採用100%陶瓷研磨器，不僅比不鏽鋼更耐磨，更重要的是，陶瓷在研磨時能保持低溫，避免磨豆溫度影響香氣，確保咖啡乾淨風味；再加上經過高壓萃取、飽滿濃郁、厚厚一層Crema咖啡脂，每一口都能展現義式咖啡無可取代的魅力！

飛利浦LatteGo雲朵拿鐵機讓每位咖啡愛好者都能享受專屬極致美味。 (圖／飛利浦提供)

創新LatteGo無管線奶泡系統、清潔零負擔，最懂爸爸的心！

在家就能喝到職人級咖啡，感覺好幸福，但是咖啡機的日常保養清潔，往往讓人一想到就頭很大！有別於一般咖啡機，飛利浦LatteGo使用創新無管線奶泡系統，簡單2組件就有綿密細緻的夢幻奶泡，不用清洗拆卸複雜的管線，也不容易藏污納垢，清潔零負擔，最符合爸爸的需求。此外，咖啡沖煮器也可輕鬆拆卸、直接水洗，僅需3分鐘就能完成清潔，安全衛生看得見。

飛利浦LatteGo使用創新無管線奶泡系統，清潔零負擔，最懂爸爸的心。 (圖／飛利浦提供)

有鑑於每個人對咖啡風味的喜好都不同，飛利浦LatteGo可以自由調整研磨度、濃淡、水量，一鍵徜徉5種世界咖啡風味，讓每杯咖啡都能沖煮出屬於自己的完美比例；還能以香醇滑順的Espresso義式濃縮咖啡為基底，調製出焦糖瑪奇朵、卡布奇諾、西西里咖啡等特調，盡情嘗試多重咖啡風味。擁有飛利浦LatteGo的週末，就讓老爸為自己和家人客製出一杯極品咖啡，享受全家人的咖啡時光，用飛利浦LatteGo雲朵拿鐵，把一家人圈在幸福裡。

爸爸想要的，飛利浦LatteGo通通有！

飛利浦Saeco是全自動義式咖啡機領導品牌，在台灣擁有極高的市占率，用口碑、銷量證明實力，並提供兩年全球保固及到府服務，無論你家老爸是務實派還是享受派、追求品味還是CP值，飛利浦LatteGo都能「爸氣十足」收服咖啡控的心，也為全家人打造飄香生活儀式感！即日起至2022年8月8日，至飛利浦百貨直營專櫃、全國電子、momo 購買飛利浦LatteGo全自動義式咖啡機EP3246，可獲得期間限定贈品Saeco雙層玻璃杯2個 (價值1,580元) 。今年父親節就用飛利浦LatteGo雲朵拿鐵機EP3246，與爸爸在家咖啡Bar！

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