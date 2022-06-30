台鐵勞資對談又觸礁？工會批資方態度怠慢恐致勞資對抗

台鐵公司2024年將掛牌，台鐵勞資雙方就公司化16條子法進行談判，預計10月底將完成討論。台鐵工會今日表示，首次談判發現台鐵尚未做好準備，對於公司資本額等重要議題無法提出詳細說明，更引用舊有資料來論述，工會直言，台鐵態度怠慢將迫使勞資對抗手段祭出。

工會說明，之前就要求資方提供相關數據與財務試算資料，如台鐵資產作價投資計畫書、資本總額與預計實收數、資本報酬率推估、適足償債資產說明等；但是，讓工會深感憤慨的是，資方並未依工會所求，提供上述之資訊，反之以簡答及名詞解釋之方式，含糊帶過，整個態度顯然在「呼攏」。

工會直言，勞資談判暫時陷入僵局，也非常擔心未來的協商會持續空轉，最終子法談判會複製母法訂定的過程，並嚴肅表示，每項子法皆攸關台鐵能否永續、全體員工權益、行車安全等議題，因此請資方以最高標準看待，務必責成相關單位全力配合子法談判的相關作業若資方仍存心欺瞞，勞資對抗手段仍會祭出，屆時勞資對抗與衝突將會再起。