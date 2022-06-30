快訊

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

BA.4、BA.5已入社區？ 羅一鈞估大流行時間點：不敢說沒有

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵勞資對談又觸礁？工會批資方態度怠慢恐致勞資對抗

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵勞資雙方就公司化16條子法進行談判，會後台鐵工會批評資方態度怠慢。記者劉學聖／攝影
台鐵勞資雙方就公司化16條子法進行談判，會後台鐵工會批評資方態度怠慢。記者劉學聖／攝影

台鐵公司2024年將掛牌，台鐵勞資雙方就公司化16條子法進行談判，預計10月底將完成討論。台鐵工會今日表示，首次談判發現台鐵尚未做好準備，對於公司資本額等重要議題無法提出詳細說明，更引用舊有資料來論述，工會直言，台鐵態度怠慢將迫使勞資對抗手段祭出。

工會說明，之前就要求資方提供相關數據與財務試算資料，如台鐵資產作價投資計畫書、資本總額與預計實收數、資本報酬率推估、適足償債資產說明等；但是，讓工會深感憤慨的是，資方並未依工會所求，提供上述之資訊，反之以簡答及名詞解釋之方式，含糊帶過，整個態度顯然在「呼攏」。

工會直言，勞資談判暫時陷入僵局，也非常擔心未來的協商會持續空轉，最終子法談判會複製母法訂定的過程，並嚴肅表示，每項子法皆攸關台鐵能否永續、全體員工權益、行車安全等議題，因此請資方以最高標準看待，務必責成相關單位全力配合子法談判的相關作業若資方仍存心欺瞞，勞資對抗手段仍會祭出，屆時勞資對抗與衝突將會再起。

台鐵

延伸閱讀

香港勞權監察：港區國安法下至少62個工會解散

月領3萬多元到退休 動物園工會抗議：要加薪不是醫藥費

Apple Store員工投票成立工會 蘋果傳「沒反對」

美國Apple Store員工投票決定成立工會 蘋果立場曝光

相關新聞

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

7月將至，政府多項新制上路，不少都與民眾荷包息息相關，如電費調漲、租金補貼、開單無紙化、自帶杯折扣等，《聯合新聞網》整理明天上路的重大新制，讓你一目瞭然。

確診康復後卻「硬不起來」 男大生急奔醫院治療

國內本土疫情經歷2年肆虐，確診者慢慢回歸正常生活，但一名林姓大學生確診康復後發現，自己晨間勃起消失，進行親密行為時也完全...

機構發現身障者受虐須24小時內通報 違者可處30萬

行政院會今天通過衛福部「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，本次修正30條、新增4條。機構發現收容安置的身心障礙者有...

台灣淨零式／ 餐桌上的甲烷排放 牛屁豬糞成暖化殺手

在全球許多國家均訂下2050年淨零排放的目標下，不只工業、建築業等高碳排產業深受矚目，畜牧業的改變也是能否及時達到目標的關鍵。小酪農也得趕上減碳路徑，因為根據聯合國糧食組織計算，全球有14.5%的溫室氣體排放來自畜牧業，而飼料生產的相關排放來到驚人的45%。 餐桌上的甲烷排放，是台灣淨零式系列專題的第四則，討論畜牧業如何降低甲烷排放，試圖從吃下的飼料、經過瘤胃與腸道消化之後的糞便管理，探討台灣畜牧業的淨零的可能性以及關鍵問題，並提出解方。

漲電價讓高捷營運更苦 用力「賺外快」避免調票價

用電大戶電價7月起漲15％，台鐵、高鐵及各地捷運等公共運輸都難倖免；外界擔憂這些新增的電價成本可能漲成票價轉嫁給民眾，尤其是雙北之外的桃園、高雄、台中等地，「恐將捷運族再逼回去騎機車」，不利大眾運輸經營。面對營運艱辛，高雄捷運這幾年為支撐營運，已超前部署「斜槓賺外快」，非不得已才考慮調漲票價，就是擔心嚇跑好不容易培養出來的忠實乘客。

台鐵勞資對談又觸礁？工會批資方態度怠慢恐致勞資對抗

台鐵公司2024年將掛牌，台鐵勞資雙方就公司化16條子法進行談判，預計10月底將完成討論。台鐵工會今日表示，首次談判發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。