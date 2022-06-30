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確診康復後卻「硬不起來」 男大生急奔醫院治療

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有男大生確診康復後，勃起功能卻不如以往，經治療後才重振雄風。聯合報系資料照
有男大生確診康復後，勃起功能卻不如以往，經治療後才重振雄風。聯合報系資料照

國內本土疫情經歷2年肆虐，確診者慢慢回歸正常生活，但一名林姓大學生確診康復後發現，自己晨間勃起消失，進行親密行為時也完全硬不起來，北市聯醫泌尿科醫師指出，染疫與勃起功能大有關係，但除了新冠肺炎外，還有3大行為是男性勃起功能的「沈默殺手」，呼籲應積極求診、接受檢查。

該林姓大學生康復後，咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀雖緩解，但某天清晨醒來，卻發現自己晨間勃起消失。之後和女友親密時，也因勃起硬度不佳，無法完成「人與人的連結」，女友甚至懷疑他隔離日久情變。心急如焚的他火速趕至醫院就診，經一系列的檢查合併口服藥物治療後，才順利重振往日雄風，成為抬頭挺胸的真男人。

北市聯醫中興院區泌尿科主治醫師許哲維指出，許多國外報導指出，新冠肺炎病毒感染和男性勃起功能大有關係，而近來國內染疫人數不斷攀升，這類病人如何治療並恢復至染疫前的勃起功能，也成為一大課題。臨床上常見病人多有相關心血管疾病風險，如抽菸、肥胖、糖尿病等，加上新冠病毒，使勃起功能更加衰退。

許哲維表示，病毒主要透過3個不同路徑影響勃起功能，包含降低肺部血氧飽和度、破壞陰莖海綿體血管內皮細胞、感染睪丸造成雄性素降低。會詢問病人相關病史及評估其風險因素，進一步抽血或安排相關檢查，最後針對病人不同需求給予後續治療，包含口服藥物、針劑、體外震波、合併治療或是以生活作息調適為主。

許哲維提醒，疫情期間居家辦公少外出、常熬夜追劇或是運動頻率下降，這些都是男性勃起功能的「沉默殺手」；此外若發現有血精、血尿等問題時，更應該積極求診、接受檢查，切勿相信傳統偏方。適度運動搭配健康飲食和規律作息，對於染疫後的恢復才是根本之道。

新冠肺炎

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