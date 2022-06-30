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華航商務艙網路限定菜單明上線 創新蔬食體驗落實環保

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航自 7 月 1 日起推出網路獨享菜單，所有台灣出發的商務艙旅客可上網預選限定餐點，首波中式主菜主打「福袋釀蔬寶佐綠蘆筍紫米飯」，推廣低碳排放的蔬食餐點，友善地球也為旅客健康把關。圖／華航提供
華航自 7 月 1 日起推出網路獨享菜單，所有台灣出發的商務艙旅客可上網預選限定餐點，首波中式主菜主打「福袋釀蔬寶佐綠蘆筍紫米飯」，推廣低碳排放的蔬食餐點，友善地球也為旅客健康把關。圖／華航提供

因應後疫情服務新趨勢，華航自7月1日起推出網路獨享菜單，所有台灣出發的豪華商務艙／商務艙旅客可上網預選限定餐點，以美味蔬食中西式饗宴為概念，提供創新的飲食體驗，為旅客健康把關，也逐步實踐「零剩食」的永續精神，為友善地球環境盡一份心力。

華航表示，為兼顧防疫與搭機旅客需求，隨時依疫情動態滾動式調整機上服務，7月1日起恢復豪華商務艙／商務艙旅客獨享菜單服務，旅客於班機起飛前21天至24小時登入官網或手機APP的行程管理服務進行預選，就能擁有隱藏版獨享菜單，於網上預訂才能享受此超值服務。

華航指出，新增網路獨享菜單貼合國際餐飲潮流，以減碳及在地採購為核心理念，提供中、西式兩款隱藏版主菜選擇，首波主打「福袋釀蔬寶佐綠蘆筍紫米飯」及「茄醬植物肉漢堡佐帕米桑起士寬麵」，餐點多採用台灣在地食材製作，推廣低碳排放的蔬食餐點，落實永續環保目標。

開胃菜部分，可以享用蘆筍百香青木瓜佐蜂蜜杏仁烤南瓜，搭配紅甜菜繽紛沙拉，清爽滿足夏日舌尖上的旅行。華航後續也將依季節調整變換，為旅客推出合於時令的精緻美食。

華航自去年11月恢復台灣出發長程線及台灣往返區域線航班的豪華商務艙/商務艙預選餐點服務，今年6月1日起也開放長程線返台航班預選主菜，另較疫情前新增長程線豪華經濟艙來回程網路主菜預選服務。同時7月1日起全艙等也恢復提供20種特別餐，讓旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用餐點。

華航積極為客運復甦暖身，除了今年將再引進 4 架新型 A321neo 客機，第三季規劃也增加 40% 客運航班。隨全球防疫政策鬆綁，華航逐步調整機上餐飲服務，今年下半年起在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，華航全艙等提供「華航X法朋專屬 Signature」甜點，也將與法朋合作節慶機上甜點，期待帶給旅客獨特的美味體驗。

7月1日起，所有台灣出發的華航客機豪華商務艙／商務艙旅客可上網預選限定餐點，提供創新蔬食體驗，為旅客健康把關，逐步實踐「零剩食」的永續環保精神。記者黃仲明／攝影
7月1日起，所有台灣出發的華航客機豪華商務艙／商務艙旅客可上網預選限定餐點，提供創新蔬食體驗，為旅客健康把關，逐步實踐「零剩食」的永續環保精神。記者黃仲明／攝影

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