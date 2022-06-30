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攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂
7月將至，政府多項新制上路，不少都與民眾荷包息息相關，如健保與電費調漲、租金補貼、開單無紙化、自帶杯折扣等，《聯合新聞網》整理明天上路的重大新制，讓你一目瞭然。
- 300億租金補貼：7月1日起可線上申請，月平均所得在各縣市最低生活費3倍以下者皆可申請，並放寬頂樓加蓋戶也可申請；此外，有5類對象補貼金額提高2至8成，若房東配合承租戶申請租金補貼，也可享有租金所得免稅額、房屋稅及地價稅稅率比照自用住宅等優惠。預計10月發放補貼金。
- 自備環保杯優惠5元：民眾於連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場自備非一次用飲料杯購買飲料，享至少5元以上優惠。
- 國內旅遊補助：7月15日起，民眾平日（含周日至周四）住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，如符合加碼條件者，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元；若於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。
- 觀光產業振興：初步規畫7月15日至12月15日，旅行業每團15人以上、旅遊天數2天1夜以上，每團補助2萬元，另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元。如有租用乙等以上遊覽車，將補助遊覽車業者每日1000元至2000元，最高補助3日。
- 北市路邊機車開單無紙化：台北市推動「路邊機車無紙化開單政策」，路邊停車收費將改為「簡訊通知」，7月1日至9月30日間只要綁定無紙化，每筆停車費折5元，非現金支付再加碼折扣5元，合計每筆減收10元。
- 電價調漲：民生用電方面，千度以上住宅用電，超過「1000度」部分調漲9%；另高壓及特高壓等工業用戶平均漲15%，但排除受疫情影響較大的餐飲業、服務業、百貨、賣場等。
- 健保調漲：健保投保金額由46級調整為51級，投保金額上限調升至21萬9500元，估計13.7萬人受影響，每人每月需額外支付116至1939元不等。
▊ 食安方面
- 食安五新制：注脂肉需標示「注脂」，並註明僅供熟食等醒語；非健康食品不得使用「健康」字樣當品名；二氧化碳、果膠、關華豆膠、刺槐豆膠等品項，由一般食品原料移列為食品添加物管理；阿勃勒(Cassia fistula L.)果實不得作為食品原料使用；明訂食品安全監測計畫之內容項目。
▊ 交通方面
- 國際駕照改版：國際駕照封面加註放大「TAIWAN」字樣，強化國際辨識度。
- 新增職業大型車筆試題庫：公路總局新增職業大型車機械常識筆試題庫，著重大型車煞車、駐車裝卸貨物時安全作為等實務操作類型題目，以評鑑職業大型車駕駛人煞車控制基本操作能力。
▊ 居住方面
- 新北強制安裝住宅用火災警報器：凡是供人留宿的任賃場所、住宅、違章建築、或有火警記錄之建築物，都須強制安裝住宅用火災警報器（住警器），違者開罰6,000元至3萬元不等；租屋網站業者在上架物件時，也須標明是否安裝。
- 新建物桶裝瓦斯規範：自7月1日起，新建物若採用桶裝瓦斯，應留其設置於室外或屋外的空間，降低瓦斯洩漏蓄積於室內造成危害的風險；此規範不朔及既往。
- 不動產移轉登記免附紙本稅單：未來民眾透過「地方稅網路申報作業入口網」線上申報土地增值稅或契稅並完稅後，再向地政事務所申辦不動產買賣過戶等移轉登記時，即由事務所同仁主動查詢繳稅情況，民眾免附土地增值稅或契稅紙本稅單。
▊ 勞工方面
- 雇主及移工資格更透明：為提供雇主與移工便民文件申請機制，建置可自行查詢個人聘僱許可及轉換雇主或工作許可函文，以杜絕不肖仲介趁機剝削，7月1日起提供線上查詢下載服務。
- 新增高空操作人員安全教育訓練：考量高空工作車操作屬高風險、高危害及高技術作業方式，工作者稍有不慎易發生墜落危害，勞動部規定，7月7日起，該等人員應接受 16 小時安全衛生教育訓練，確保其生命安全及健康。
- 特定技術職訓需經認可：鑑於吊升荷重在3公噸以上的固定式及移動式起重機、鍋爐、第一種壓力容器及荷重在1公噸以上的堆高機等操作具有高危害風險，為提升辦訓品質，自7月7日起，依法設立職業訓練機構的訓練單位，應建立安全衛生教育訓練自主管理制度，並報經勞動部認可，方得辦理前述職類教育訓練。
▊ 其他
- 外來人士諮詢熱線改號碼：為方便記憶，移民署「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」全面更改號碼為「1990」。
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