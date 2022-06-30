攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

在全球許多國家均訂下2050年淨零排放的目標下，不只工業、建築業等高碳排產業深受矚目，畜牧業的改變也是能否及時達到目標的關鍵。小酪農也得趕上減碳路徑，因為根據聯合國糧食組織計算，全球有14.5%的溫室氣體排放來自畜牧業，而飼料生產的相關排放來到驚人的45%。 餐桌上的甲烷排放，是台灣淨零式系列專題的第四則，討論畜牧業如何降低甲烷排放，試圖從吃下的飼料、經過瘤胃與腸道消化之後的糞便管理，探討台灣畜牧業的淨零的可能性以及關鍵問題，並提出解方。

2022-06-30 15:35