六旬男子上腹痛就醫 取出近2000顆膽結石

60歲郭姓男子因上腹痛就醫，醫師發現他除了膽囊塞滿結石引發急性膽囊炎，還有膽結石掉進總膽管，造成黃疸併發膽管炎及肝炎，經兩階段手術治療後，醫師從他的膽囊取出近2000顆膽結石，數量驚人。

苗栗市大千綜合醫院表示，病患突然上腹痛前來急診，由於他的臉色明顯變黃，醫師懷疑有黃疸問題，抽血檢查，指數果然超過6（正常值為1），進一步電腦斷層檢查發現病患除膽囊塞滿結石，還有膽結石掉進總膽管。

大千外科部主任馮啟彥指出，由於病患的膽結石同時在膽囊及膽總管，因此必須進行兩階段治療，先做 胃鏡取出掉進總膽管的結石，等黃疸及總膽管炎消退後，再施行腹腔鏡微創手術切除膽囊，術後發現在病患的膽囊裡竟有近2000顆膽結石，他行醫20多年，施行過約1萬例膽囊結石手術，這次應是他治療過的病患中，結石數量最多的一例。