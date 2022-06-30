聽新聞
test
0:00 / 0:00
六旬男子上腹痛就醫 取出近2000顆膽結石
60歲郭姓男子因上腹痛就醫，醫師發現他除了膽囊塞滿結石引發急性膽囊炎，還有膽結石掉進總膽管，造成黃疸併發膽管炎及肝炎，經兩階段手術治療後，醫師從他的膽囊取出近2000顆膽結石，數量驚人。
苗栗市大千綜合醫院表示，病患突然上腹痛前來急診，由於他的臉色明顯變黃，醫師懷疑有黃疸問題，抽血檢查，指數果然超過6（正常值為1），進一步電腦斷層檢查發現病患除膽囊塞滿結石，還有膽結石掉進總膽管。
大千外科部主任馮啟彥指出，由於病患的膽結石同時在膽囊及膽總管，因此必須進行兩階段治療，先做 胃鏡取出掉進總膽管的結石，等黃疸及總膽管炎消退後，再施行腹腔鏡微創手術切除膽囊，術後發現在病患的膽囊裡竟有近2000顆膽結石，他行醫20多年，施行過約1萬例膽囊結石手術，這次應是他治療過的病患中，結石數量最多的一例。
馮啟彥表示，受現在飲食油膩影響，平均每10人就有1人有膽結石，症狀多為上腹悶痛，但常被誤認為是胃痛，病患往往自行吃胃藥處理，導致許多病人都引發急性膽囊炎，或結石掉進總膽管造成黃疸及胰臟炎，就醫才發現有膽結石。提醒大家，吃飽後如常有不明原因的上腹痛，務必到醫院接受腹部超音波檢查，如有膽結石問題，應配合醫師治療，以免引發疼痛等問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言