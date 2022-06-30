為恭與中醫大策略聯盟啟動 率先強化急診救腦救心救命

開辦近40年的苗栗縣頭份為恭紀念醫院上午與財團法人中國醫藥大學啟動策略聯盟，將加速引進醫學中心資源，強化「救急、救心、救腦、救命」使命，避免轉診並減少縣民遠赴外地就醫。院方強調，7月起將強化神經外科等16科的專科照護，8月並將成立中醫部，將具特色的中醫團隊帶至苗栗，提供中西醫整合醫療照護。

策略聯盟啟動典禮上午舉行，為恭卸任院長陳振文將印信交給新任李文源，中國醫藥大學及醫療體系董事長蔡長海、為恭醫院董事長林佾廷共同監交，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、立委徐志榮、陳超明、衛生局長張蕊仙、苗栗縣醫師公會李順安及現場來賓多人與會見證。

林佾廷坦言，目前醫療環境大者恆大，為恭以區域教學醫院的規模面臨生存挑戰，因此董事會毅然決定尋求與醫學中心合作，期間與國內多家公、私立醫學中心洽談，但都未能突破瓶頸，經與中醫大相互溝通了解，終於找到合作對象。苗栗人口老化，就醫需求不斷增加，中醫大加入後讓為恭更可回應民眾的醫療及照護需求。

蔡長海表示，中醫大醫療體系是國內首屈一指機構，肩負「救急、救心、救腦、救命」使命，發展特色醫療、尖端醫療、新藥開發、精準醫療及友善醫院；為恭是北苗栗最大的醫療院所，這次策略聯盟希望能加速引進醫學中心資源，提升苗栗縣的醫療品質及強化醫療量能，服務更多鄉親。