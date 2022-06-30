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影／潮境「海綿寶寶」誕生 海底鏡頭直擊蟲蟲大噴發

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆國立海科館裝設在潮境海底的攝影鏡頭，拍到桶型海綿產卵畫面。館方說，海中「煙霧瀰漫」處就是海綿噴發的精子。圖／海科館提供
基隆國立海科館裝設在潮境海底的攝影鏡頭，拍到桶型海綿產卵畫面。館方說，海中「煙霧瀰漫」處就是海綿噴發的精子。圖／海科館提供

基隆國立海科館裝設在潮境海底的攝影鏡頭，拍到桶型海綿產卵畫面。館方今天公布影像及水下志工拍攝的照片，形容白天產卵時，海底像是一片片雪花覆蓋的世界，只是到了晚上，這些卵大部分會被魚兒吃掉，或是隨水流漂走，只有部分海綿寶寶會在保育區成長，擔任維護生態永續的角色。

海科館表示，頗受觀眾喜愛的卡通人物海綿寶寶，造型可愛，許多人都不陌生。其實海底世界真得有海綿寶寶，只是一般人難以看到。潮境海域的桶型海綿27日產卵，館方海底鏡頭拍到部分畫面，加上水下志工潛水觀察拍照，海綿寶寶誕生畫面才能呈現在民眾面前。

海綿和珊瑚一樣，都是固著在海中成長不會任意移動的動物，大約5億年前遠古地質年代，就已經出現在海洋。海綿屬多孔生物門（Porifera），利用水流從水孔進出身體時攝食、呼吸、排泄與生殖。桶型海綿呈內凹桶狀，是台灣最大型的海綿，去年有人到潮境潛水，利用桶型海綿做為錨定的樁位，招致撻伐。

海科館產學交流組主任陳麗淑說，桶型海綿較常在春末夏至的新月前一天，或是月圓後第2天，水溫26-27℃時產卵。6月27日是夏至後第一個新月前兩天，潮境水溫27℃，剛好符合海綿產卵的條件。

桶型海綿為雌雄異體，母的海棉會先排卵，公的海棉再排精子。海科館潛水志工蔡聰賢、陳宗偉及陳南宏等人下水檢視，巡查20公尺距離，目視大概有20到25顆海綿產卵，約占水域桶型海綿的三成。

海科館表示，桶型海綿桶內是許多魚類喜歡休息的地方，桶型海綿也是許多細菌共生及一些無脊椎動物居住的地方，因此常見有些魚類會啄食桶型海綿表面。國立澎湖科技大學海洋遊憩系教授黃俞升曾在2018年發表研究，澎湖桶型海綿是附近珊瑚在颱風破壞後的庇護所，具有增加珊瑚復原速度的功能，維護海洋生態功不可沒。

海科館長陳素芬說，國內外研究資料都指桶形海綿生長緩慢，但壽命很長。潮境海灣能夠有這麼多的桶型海綿難能可貴，並需要大家共同愛護，讓桶型海綿可以年年順利產卵，有機會讓更多的海棉寶寶進駐保育區，擔任維護生態永續的角色。

基隆國立海科館裝設在潮境海底的攝影鏡頭，拍到桶型海綿產卵畫面；圖為顯微鏡中分裂中的受精卵。圖／海科館提供
基隆國立海科館裝設在潮境海底的攝影鏡頭，拍到桶型海綿產卵畫面；圖為顯微鏡中分裂中的受精卵。圖／海科館提供
基隆潮境海底的桶型海綿產卵後，四周可以看到像下雪一樣的卵塊堆積。圖／海科館提供、陳南宏提供
基隆潮境海底的桶型海綿產卵後，四周可以看到像下雪一樣的卵塊堆積。圖／海科館提供、陳南宏提供
基隆潮境海底的桶型海綿產卵後，四周可以看到像下雪一樣的卵塊堆積。圖／海科館提供、陳宗偉攝影
基隆潮境海底的桶型海綿產卵後，四周可以看到像下雪一樣的卵塊堆積。圖／海科館提供、陳宗偉攝影

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