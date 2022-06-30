環保稽查7月起略超標將給二次機會 低分及格要留校察看

過去曾有環保案件略超過法規標準遭到裁罰，業者不服提起訴願，環保署今表示，7月1日起推出「環保標準執法應注意原則」，除了符合逕為裁處情形的案件，若檢測僅超過法規標準一點點，並在應注意範圍內，30天內再次檢驗仍超標才開罰，至於「剛好沒超標」的案件也會註記、加強監督，等於「留校察看」，預計4.5萬家業者適用。

該原則涉及空氣、水、廢棄物、土壤、地下水等汙染管制範疇。環保署環境檢驗所長張順欽今天表示，非法排放、因事業原因無法再次採樣檢驗、環保機關已依行程政程序法調查與注意、同一檢測項目同時取得3件樣品以上，且檢驗結果超標件數達二分之一以上，這些案件可逕為裁處，至於其他案件，未來若稽查檢測超過法規標準，且在法規應注意範圍內，必須要在30天內再次採樣檢驗。

張順欽解釋，相關法規標準並無變動，超標者將以兩次中最重的開罰，並確認是否持續超標。至於「低空飛過」者，事業應自我檢視汙染防制功能，更將遭到註記，後續環保主管機關得加強稽查。全台約有4萬5千家受列管的事業適用此原則。

若第一次超標、第二次沒超標怎麼處理？張順欽表示，若第二次確認沒超標就不罰，對於只「及格一點點」則會加強關注，目的要讓事業減少汙染排放、改善整個環境。

媒體質疑提供兩次檢驗是否變相給予業者改善空間？張順欽表示，檢驗不合格的案件本來就有限期改善規定，此次原則是希望若檢驗在標準值上下的案件，未來要特別加強注意防治，且近年統計，「低分及格」的案件其實比「差點就及格」的案件還多。

根據近年稽查檢測資料統計，以水汙染管制為例，106至110年「其他工業區專用汙水下水道系統」稽查檢測化學需氧量的6813筆數據，其中95%合格，法規標準±10%為應注意範圍，其中149筆「合格但屬易超標」，79筆「不合格但略超過管制標準情形」。