快訊

直播／本土確診今新增38846例、118例死亡 境外移入增96例

我一遠洋漁船未掛國旗入領海 遭印尼軍艦強扣

巴黎恐攻大審判：「倖存恐怖份子」判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在機上品嘗美味蔬食 華航商務艙網路獨享菜單明起上線

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
因應後疫情服務新趨勢，華航將自7月1日起推出網路獨享菜單，提供美味蔬食中西式饗宴。圖／華航提供
因應後疫情服務新趨勢，華航將自7月1日起推出網路獨享菜單，提供美味蔬食中西式饗宴。圖／華航提供

因應後疫情服務新趨勢，華航將自7月1日起推出網路獨享菜單，所有台灣出發的豪華商務艙及商務艙旅客可上網預選限定餐點，以美味蔬食中西式饗宴為概念，提供創新的飲食體驗，為旅客健康把關，也逐步實踐「零剩食」的永續精神，為友善地球環境盡一份心力。

華航兼顧防疫與搭機旅客需求，依疫情動態滾動式調整機上服務，7月起恢復豪華商務艙、商務艙旅客獨享菜單服務，旅客於班機起飛前21天至24小時登入官網或手機APP的行程管理服務進行預選，就能擁有隱藏版獨享菜單，於網上預訂才能享受此超值服務。

華航新增網路獨享菜單貼合國際餐飲潮流，以減碳及在地採購為核心理念，提供中、西式兩款隱藏版主菜選擇，首波主打「福袋釀蔬寶佐綠蘆筍紫米飯」及「茄醬植物肉漢堡佐帕米桑起士寬麵」，餐點多採用台灣在地食材製作，推廣低碳排放的蔬食餐點，落實永續環保目標；另開胃菜可以享用蘆筍百香青木瓜佐蜂蜜杏仁烤南瓜，搭配紅甜菜繽紛沙拉，清爽滿足夏日舌尖上的旅行。華航後續也將依季節調整變換，為旅客推出合於時令的精緻美食。

華航自去年11月恢復台灣出發長程線及台灣往返區域線航班的豪華商務艙/商務艙預選餐點服務，6月1日起也開放長程線返台航班預選主菜，另較疫情前新增長程線豪華經濟艙來回程網路主菜預選服務。同時7月1日起全艙等也恢復提供20種特別餐，讓旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用餐點。

華航積極為客運復甦暖身，除了今年將再引進4架新型A321neo客機，第三季規劃也增加40%客運航班。隨全球防疫政策鬆綁，華航逐步調整機上餐飲服務，今年下半年起在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，華航全艙等提供「華航X法朋專屬 Signature」甜點，也將與法朋合作節慶機上甜點，期待帶給旅客獨特的美味體驗。

延伸閱讀

「5元客房」係金耶！華航諾富特飯店系統出錯認賠 加碼用餐買1送1

疫後出國血拼不用怕 華航托運行李優惠加量不加價

疫後出國可以買更多 華航行李優惠加量不加價

疫情惹禍？男搭15萬商務艙秀寒酸餐點 釣出5年前幾乎一樣飛機餐

相關新聞

癌症蟬聯40年死因冠軍 「老化＋低溫」導致死亡率增

衛生福利部統計處今公布2021年死亡統計，去年死亡18萬4172人，較109年增加1萬1105人，10大死因由癌症蟬連4...

去年增1.1萬人死創新高！新冠排第19 防疫減少這3種死亡

衛生福利部統計處今公布2021年死亡統計，衛福部統計處副處長劉訓蓉表示，去年死亡18萬4172人，較前一年增加1萬110...

投身偏鄉行醫41歲腎衰竭 玉榮鄭吟豪獲妻捐腎完成移植

台北榮民總醫院玉里分院醫師鄭吟豪是花蓮偏鄉重要的婦產科醫師，工作忙碌加上自身免疫疾病，才41歲就因腎衰竭面臨洗腎；妻子吳...

溫和通膨陷阱》房租隨房價飆、政府統計卻躺平 「30到45歲最慘」

疫情與戰爭，讓全球通膨怪獸已經失控，台灣雖號稱處於溫和通膨，但這其實是個假象，將造成台灣貧富差距擴大、窮人更難翻身。房租漲幅失真、政府不再撒幣，通膨實況到底如何？苦日子能結束嗎？

別因為鳳梨芯太硬就丟掉 大廚傳授一招做成「美味熱帶果汁」

鳳梨是熱帶的水果，酸甜的味道加上富含維生素C等營養，讓鳳梨受到許多人的喜愛。最近有日本網友，更分享了利用鳳梨的芯，所製作出來的美味飲品，讓人能夠以不同方式，享用到鳳梨的美味。

每天刷三次牙有原因 日牙醫分析為何「不吃早餐也得刷」

想要維持口腔衛生，許多人或許都有「每天三餐飯後刷牙」的習慣。不過也有的人選擇只刷一次牙，或者一天刷牙次數多達四、五次的狀況。日本牙科醫師高谷秀雄近來就分享，怎麼樣的刷牙頻率才是最合適的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。