控制飲食適度運動 戰勝高血壓

台中榮總嘉義分院有感於長輩們經常煩惱血壓問題，特別請家醫科主治醫師洪恩琪於嘉義市經國社區巷弄長照站，帶領長輩們認識高血壓，並學習如何正確量測血壓與控制飲食等預防保健，醫師洪恩琪也帶著長輩操作簡便的伸展操，藉由適度活動，保持心血管健康。活動中阿公阿嬤表示，不僅保健知識增加，一起做操感覺血液循環也變好了。

醫師洪恩琪表示，高血壓性疾病佔據國人10大死因第8位，但根據統計有3成的民眾，沒注意自己患有高血壓，可能會造成腦出血、腦梗塞、.心臟病、腎臟病腎功能不全尿毒、、、等等嚴重併發症。

洪恩琪表示，除了體重過重、有吸菸及飲酒習慣的人外，飲食重口味、運動量不足和常有心理壓力的人，也是高血壓的高危險族群，因此平時可注意是否有頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等高血壓早期警訊，建議即早諮詢醫師治療控制；長輩可在每日起床及睡前的固定時間，呼吸平緩、肌肉放鬆的情況下，採取坐姿、手臂平行心臟的方式量測血壓，並避免於運動洗澡、飲用茶類或酒精飲料後量測，以免影響血壓數值。

醫師洪恩琪推薦長輩們可以採取「得舒飲食」（DASH），以五穀根莖類食物取代精緻米麵食品、天天攝取新鮮5蔬菜及5水果、每日2杯低脂乳補鈣、以白肉取代紅肉、適度吃堅果及用好油等五大原則，來阻止及預防高血壓。