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控制飲食適度運動 戰勝高血壓
台中榮總嘉義分院有感於長輩們經常煩惱血壓問題，特別請家醫科主治醫師洪恩琪於嘉義市經國社區巷弄長照站，帶領長輩們認識高血壓，並學習如何正確量測血壓與控制飲食等預防保健，醫師洪恩琪也帶著長輩操作簡便的伸展操，藉由適度活動，保持心血管健康。活動中阿公阿嬤表示，不僅保健知識增加，一起做操感覺血液循環也變好了。
醫師洪恩琪表示，高血壓性疾病佔據國人10大死因第8位，但根據統計有3成的民眾，沒注意自己患有高血壓，可能會造成腦出血、腦梗塞、.心臟病、腎臟病腎功能不全尿毒、、、等等嚴重併發症。
洪恩琪表示，除了體重過重、有吸菸及飲酒習慣的人外，飲食重口味、運動量不足和常有心理壓力的人，也是高血壓的高危險族群，因此平時可注意是否有頭痛、耳鳴、暈眩、頸肩痠痛僵硬等高血壓早期警訊，建議即早諮詢醫師治療控制；長輩可在每日起床及睡前的固定時間，呼吸平緩、肌肉放鬆的情況下，採取坐姿、手臂平行心臟的方式量測血壓，並避免於運動洗澡、飲用茶類或酒精飲料後量測，以免影響血壓數值。
醫師洪恩琪推薦長輩們可以採取「得舒飲食」（DASH），以五穀根莖類食物取代精緻米麵食品、天天攝取新鮮5蔬菜及5水果、每日2杯低脂乳補鈣、以白肉取代紅肉、適度吃堅果及用好油等五大原則，來阻止及預防高血壓。
洪恩琪提醒高血壓患者，要有運動的習慣，可從每週3次、每次30分鐘開始，逐漸養成每天運動習慣，且建議長輩以感到稍微吃力、仍可唱歌說話的程度，才是適合的強度，避免競賽型或過於激烈的活動，感覺身體不適就要休息，如果血壓降下來後，就中止運動，血壓會在4週後回升，因此適當的運動，貴在持衡才有效果，並搭配得舒飲食，放鬆心情、血壓監測與按時服藥，長輩們不用過於擔心血壓問題，健康樂活的養老。
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