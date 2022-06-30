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中榮精準熱治療中心今揭牌 患者添新武器抗癌更有力
台中榮總精準熱治療中心今天揭牌。台中榮總癌症防治中心主任李旭東說，在院長陳適安帶領與支持下，積極籌組精準熱治療中心，引進全台唯一能局部且深層加熱的抗癌新武器熱治療儀，今年至5月已有21名癌症患者接受治療，將持續推廣，嘉惠更多癌症病人。
李旭東指出，癌症治療近年有多項新興癌症輔助治療，其中熱治療儀為抗癌新武器。台中榮總去年底引進的熱治療儀，加熱效果可達體內10公分，治療床共有21個電極片，可針對不同腫瘤位置做選擇，提供個別精準治療。
李旭東說明，熱治療為當腫瘤區域加熱至攝氏40度到43度，藉此改善腫瘤的微環境，增加腫瘤周圍微血管循環、增加攜氧力，加強腫瘤部位對於化療、放療敏感度，有效控制腫瘤，為癌症治療新契機。
李旭東說，台中榮總精準熱治療中心由專業癌症團隊攜手合作，熱治療執行醫師分別為他(神經外科)、癌症防治中心副主任楊陽生(血液腫瘤科)、放射腫瘤部主任游惟強(腫瘤科)，以及醫師李權(腫瘤科)。病人可以先與原癌症診療醫師討論熱治療適應症、禁忌症，再由執行醫師評估是否合適。
楊陽生說，臨床觀察，熱治療相對安全、副作用小，且適用於多種癌症別。院內的熱治療儀擁有專利水冷系統能保護皮膚，患者手握控制器，治療過程一有不適可立即停止機器。
台中榮總統計，今年到5月，共21名患者接受熱治療，疾病類別包含大腸癌、卵巢癌、乳癌、腎臟癌、肝癌、攝護腺癌、食道癌等。
目前接受化療的丁姓大腸癌男病患說，的丁先生分享，他因朋友的介紹，每周從台北到中榮做熱治療，這邊的環境很舒服，治療過程中也很安全、安心，做了11 次熱治療，沒有甚麼副作用。
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