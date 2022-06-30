台北榮總重粒子進入臨床試驗 預計明年起收治癌症病人

台北榮總歷經12年規劃興建，國內首座「重粒子治療中心」今起進行臨床試驗，順利將射線打入病人體內，期待如日本經驗，將優於傳統放療的腫瘤控制率及治療成果。台北榮總表示，若臨床試驗順利，預計明年開始收治癌症病人，國人未來無需再遠赴國外就醫，節省治療時間及成本，並強化我國癌症治療的能量，開創台灣醫療的新紀元。

台北榮總院長陳威明表示，國內首座重粒子治療中心，也是日本海外輸出第一座重粒子設備，斥資超過45億元興建，於2019年1月14日動工，2020年6月30日完工，今年5月11日正式獲得原子能委員會「高強度輻射設施使用許可」，6月11日取得「高強度輻射設施試運轉許可」，為國內最高能量的同步加速器。6月15日獲得衛生福利部批准，進行早期安全性與設備運轉有效性之癌症患者臨床試驗，期能儘早開始試驗，及時嘉惠患者。

台北榮總臨床試驗主持人、腫瘤醫學部放射腫瘤科主任藍耿立說，惡性腫瘤名列國人十大死因之首，威脅國人健康甚鉅，目前治療方式以手術、化療及放療為主。惡性腫瘤最重要的特徵之一是快速生長導致血液供應不足，導致腫瘤微環境缺氧。腫瘤周邊血管不足導致化學小分子藥物、生物製劑甚至抗癌免疫細胞，難以到達並有效地抑制腫瘤。

藍耿立說，有別傳統放療採用高能量X光或電子束，重粒子治療為先進放療，將碳原子游離成碳離子，利用同步加速器將粒子加速至光速的70%，對缺氧腫瘤病灶有優異殺傷力，依其粒子輻射劑量分布特性，可望降低對周圍正常組織細胞傷害。

根據日本累積治療經驗，病人在治療過程中沒有痛苦，更重要是針對輻射有抵抗性的難治癒惡性腫瘤，比傳統放療更有效，且療程短，病人無須住院，適合治療較頑強的局部腫瘤。

藍耿立表示，重粒子為尖端癌症治療系統，使用最新掃描照射技術，搭配動態追蹤技術，可掌握隨呼吸而移動的器官動態，配合腫瘤形狀進行重粒子線照射，由於副作用較小，能夠使患者在治療期間保持正常生活，提高生活品質。

重粒子治療的掃描式粒子束利用效率很高，預期可以減少不必要的放射線，降低患者及醫院工作人員環境的輻射劑量，並減少放射性醫療廢棄物的產生，為癌症治療新利器。