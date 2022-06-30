快訊

直播／本土確診今新增38846例、118例死亡 境外移入增96例

我一遠洋漁船未掛國旗入領海 遭印尼軍艦強扣

巴黎恐攻大審判：「倖存恐怖份子」判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又有熱帶低壓形成 不排除發展為第四號颱風艾利

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今年第三號颱風芙蓉今天上午生成、菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05上午形成，不排除發展為今年第四號颱風艾利。圖／氣象局提供
今年第三號颱風芙蓉今天上午生成、菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05上午形成，不排除發展為今年第四號颱風艾利。圖／氣象局提供

第三號颱風芙蓉今天上午生成、位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05今天上午也形成，不排除發展為今年第四號颱風艾利，中央氣象局推估芙蓉將朝北北西方向前進，外圍環流不直接影響台灣，但明日開始連續一周全台易有雨，南部要格外留意大雨。氣象局預估，兩個熱帶系統比較接近台灣附近期間會落在明、後天。

根據氣象局資料，颱風芙蓉上午8時的中心位置在北緯15.6度，東經114.1度，以每小時7公里速度，向北進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里；熱帶性低氣壓TD05上午8時的中心位置在北緯18.0度，東經132.0度，以每小時16公里速度，向北北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象局表示，預估7月1日至6日起低壓帶北移，水氣增加，1日至4日南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；5日、6日中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。

颱風 天氣動態

延伸閱讀

第三號颱風芙蓉生成 天氣轉趨不穩

台中大雨沙鹿淹水嚴重 市長盧秀燕前往沙鹿勘查

氣象局發布豪雨特報 大雷雨示警區域看這查

雲嘉投豪雨、9縣市大雨 苗中彰投雲大雷雨

相關新聞

癌症蟬聯40年死因冠軍 「老化＋低溫」導致死亡率增

衛生福利部統計處今公布2021年死亡統計，去年死亡18萬4172人，較109年增加1萬1105人，10大死因由癌症蟬連4...

去年增1.1萬人死創新高！新冠排第19 防疫減少這3種死亡

衛生福利部統計處今公布2021年死亡統計，衛福部統計處副處長劉訓蓉表示，去年死亡18萬4172人，較前一年增加1萬110...

投身偏鄉行醫41歲腎衰竭 玉榮鄭吟豪獲妻捐腎完成移植

台北榮民總醫院玉里分院醫師鄭吟豪是花蓮偏鄉重要的婦產科醫師，工作忙碌加上自身免疫疾病，才41歲就因腎衰竭面臨洗腎；妻子吳...

溫和通膨陷阱》房租隨房價飆、政府統計卻躺平 「30到45歲最慘」

疫情與戰爭，讓全球通膨怪獸已經失控，台灣雖號稱處於溫和通膨，但這其實是個假象，將造成台灣貧富差距擴大、窮人更難翻身。房租漲幅失真、政府不再撒幣，通膨實況到底如何？苦日子能結束嗎？

別因為鳳梨芯太硬就丟掉 大廚傳授一招做成「美味熱帶果汁」

鳳梨是熱帶的水果，酸甜的味道加上富含維生素C等營養，讓鳳梨受到許多人的喜愛。最近有日本網友，更分享了利用鳳梨的芯，所製作出來的美味飲品，讓人能夠以不同方式，享用到鳳梨的美味。

每天刷三次牙有原因 日牙醫分析為何「不吃早餐也得刷」

想要維持口腔衛生，許多人或許都有「每天三餐飯後刷牙」的習慣。不過也有的人選擇只刷一次牙，或者一天刷牙次數多達四、五次的狀況。日本牙科醫師高谷秀雄近來就分享，怎麼樣的刷牙頻率才是最合適的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。