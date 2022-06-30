又有熱帶低壓形成 不排除發展為第四號颱風艾利

第三號颱風芙蓉今天上午生成、位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05今天上午也形成，不排除發展為今年第四號颱風艾利，中央氣象局推估芙蓉將朝北北西方向前進，外圍環流不直接影響台灣，但明日開始連續一周全台易有雨，南部要格外留意大雨。氣象局預估，兩個熱帶系統比較接近台灣附近期間會落在明、後天。

根據氣象局資料，颱風芙蓉上午8時的中心位置在北緯15.6度，東經114.1度，以每小時7公里速度，向北進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑100公里；熱帶性低氣壓TD05上午8時的中心位置在北緯18.0度，東經132.0度，以每小時16公里速度，向北北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象局表示，預估7月1日至6日起低壓帶北移，水氣增加，1日至4日南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；5日、6日中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。