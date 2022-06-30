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機構發現身障者受虐須24小時內通報 違者可處30萬

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院會今天通過衛福部「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案。圖／衛福部提供
行政院會今天通過衛福部「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案。圖／衛福部提供

行政院會今天通過衛福部「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，本次修正30條、新增4條。機構發現收容安置的身心障礙者有受虐事實，必須24小時內通報，違者可處最高30萬；評鑑若連續兩次丙等以下，除罰鍰外，可廢止設立許可、強制退場。

這次修法四大重點包含「維護身心障礙者行的權利」、「完善身心障礙福利機構之服務對象保護機制」、「落實身心障礙者權利公約」、「身心障礙福利機構通報責任與協力推動國家責任」。

落實身心障礙者權利公約方面，衛福部社會及家庭署副署長張美美說明，各級主管機關身權小組，一定要有身心障礙者參與，不可少於人員總數4分之1，也必須將通用設計、合理調整納入法律。物理環境、交通運輸服務、資訊及生活通信等各層面，應依照通用設計原則規畫，盡最大可能讓所有人都可以使用。

機構通報責任方面，若有發生虐待等狀況，法規也要求在24小時內通報，若未通報可罰6萬到30萬元；同時鼓勵小型機構可配型中央政策，強化服務量能補助措施。

另外，增訂消極資格、主動查證，若有發現異常要立即停止職務，調到別的場域工作。地方政府對相關事項也要組成小組審酌；對於真的發生違規事實，也可予以公告機構名稱，不當造成服務對象死亡，則加重罰則，可予以停辦或廢止公告。

另一機制是針對評鑑結果若連續兩次丙等以下，除罰鍰外可廢止設立許可、強制對廠。交通方面則明定直轄市縣市政府要整體整合規畫相關交通服務資源。

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