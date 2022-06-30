核一廠2號機今傳起動變壓器跳脫 原能會：無核安疑慮

核一廠2部機組目前均處於除役停機狀態，已不再運轉發電，今天上午9時23分，核一廠2號機組傳出設備故障，原能會表示，因連接345kV外電的起動變壓器跳脫，該機組緊急柴油發電機依程序自動起動供應機組相關安全系統用電，目前機組已改由69kV外電供電，無核安及輻射外釋疑慮。

原能會說，接獲電廠通報後，即了解反應爐與用過燃料池冷卻情形，確認用過燃料仍維持適當冷卻，及查證放射性廢棄物處理及貯存設施未受影響。目前電廠正就設備故障進行查修中。

原能會說，本次事件並未影響機組及環境安全，機組仍維持於除役停機安全狀態，持續監督電廠運作安全，追蹤台電公司後續改善情形。