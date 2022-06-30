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癌症蟬聯40年死因冠軍 「老化＋低溫」導致死亡率增

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部統計處今公布2021年死亡統計，去年死亡18萬4172人，較109年增加1萬1105人，10大死因由癌症蟬連40年榜首，去年奪走5.1萬條生命。記者林琮恩／攝影
衛生福利部統計處今公布2021年死亡統計，去年死亡18萬4172人，較109年增加1萬1105人，10大死因由癌症蟬連40年榜首，去年奪走5.1萬條生命。記者林琮恩／攝影

衛生福利部統計處今公布2021年死亡統計，去年死亡18萬4172人，較109年增加1萬1105人，10大死因由癌症蟬連40年榜首，去年奪走5.1萬條生命。統計處副處長劉訓蓉分析，癌症時鐘又快轉了20秒，平均每10分10秒就又一人死於癌症；65歲以上人口快速增加、去年1月低溫天數較多，是去年死亡人數增加較多的兩大原因，導致去年出現2016年霸王寒流後「死亡率及標準化死亡率」首次同時增加

2021年10大死因排名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。劉訓蓉指出，與前一年相比，高血壓性疾病排名由第7名升至第6名，事故傷害則降為第7名。

劉訓蓉表示，十大死因死亡人數合計14萬1,123人，占總死亡人數76.6%，與109年相較，110年死亡人數除肺炎減1.4%外，餘均呈增加，以高血壓性疾病(+17.6%)、糖尿病(+11.0%)、慢性下呼吸道疾病(+10.3％)增加較多。

2021年癌症死亡人數為5萬1656人，86％集中於55歲以上族群，已連續40年居首。劉訓蓉表示，去年每10分10秒就有一人死於癌症，較前一年加快20秒，平均每天142人死於癌症。十大癌症順位同2020年，第一名為氣管、支氣管和肺癌，已連續18年冠軍。第二名依序為肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)前列腺(攝護腺)癌(6)口腔癌(7)胰臟癌(8)胃癌(9)食道癌(10)卵巢癌。

110年癌症死亡人數為5萬1,656人，占總死亡人數28.0%，死亡率及標準化死亡率亦相偕增加。就年齡觀察，110年癌症死亡有8成6集中於55歲以上族群，65歲以上癌症死亡人數較109年增1,531人(+4.7%)；0-64歲則減36人。

有關不同年齡別死亡率，劉訓蓉指出，近5年65歲以上人口每年約增16至17萬人，受該年齡層口快速增加影響， 死亡人數隨之增加，但觀察65歲以上每10萬人口死亡率，2016至2020年是呈逐年下降趨勢，2021年雖微幅增加，仍是近年次低。

至於較年輕族群，劉訓蓉指出，2020年1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25至44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。不過，整體自殺死亡人數及死亡率已連續4年呈下降趨勢。

癌症

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