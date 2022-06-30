聽新聞
test
0:00 / 0:00
自用汽機車燃料費7月開徵 轉帳代繳汽燃費可抽最高2萬
今年度自用汽機車燃料費將於7月開徵，繳費期間自7月1日起至7月31日止，公路總局呼籲車輛所有人按時繳納，並表示，為鼓勵按時繳納並響應減碳環保行動，同時舉辦抽獎活動，共有315名幸運得主可獲獎，最大獎為現金2萬元，相關獎項將於8月26日抽出。
公路總局說，於7月15日前申辦金融機構轉帳代繳汽燃費，並成功扣款，即自動取得參加資格。「約扣麻吉獎」共有315個得獎名額，特獎為現金2萬元共15名，頭獎現金1萬元共20名，二獎現金5千元共30名，普獎現金2千元共100名，1717獎現金1千元共150名。
公路總局也說，今年度自用汽機車燃料費繳納通知書已於6月底前完成寄發，車主可透過監理服務網、監理服務APP、或電話語音轉帳代繳系統(412-1111、412-6666，服務代碼169#)操作以金融活期帳戶或信用卡轉帳繳納，亦可持單可至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言