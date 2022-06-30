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自用汽機車燃料費7月開徵 轉帳代繳汽燃費可抽最高2萬

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今年度自用汽機車燃料費將於7月開徵，繳費期間自7月1日起至7月31日止，公路總局呼籲車輛所有人按時繳納，示意圖。本報資料照片
今年度自用汽機車燃料費將於7月開徵，繳費期間自7月1日起至7月31日止，公路總局呼籲車輛所有人按時繳納，示意圖。本報資料照片

今年度自用汽機車燃料費將於7月開徵，繳費期間自7月1日起至7月31日止，公路總局呼籲車輛所有人按時繳納，並表示，為鼓勵按時繳納並響應減碳環保行動，同時舉辦抽獎活動，共有315名幸運得主可獲獎，最大獎為現金2萬元，相關獎項將於8月26日抽出。

公路總局說，於7月15日前申辦金融機構轉帳代繳汽燃費，並成功扣款，即自動取得參加資格。「約扣麻吉獎」共有315個得獎名額，特獎為現金2萬元共15名，頭獎現金1萬元共20名，二獎現金5千元共30名，普獎現金2千元共100名，1717獎現金1千元共150名。

公路總局也說，今年度自用汽機車燃料費繳納通知書已於6月底前完成寄發，車主可透過監理服務網、監理服務APP、或電話語音轉帳代繳系統(412-1111、412-6666，服務代碼169#)操作以金融活期帳戶或信用卡轉帳繳納，亦可持單可至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費。

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